٧٦٧ طالبا و١٠٣٩ طالبة ضمن الترشيح المدعوم في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين بالشرقية

ودعا مدير التعليم الدكتور ناصر الشلعان، منسوبيه في الميدان التعليمي والمدارس للوقوف على اكتشاف المواهب المكنونة في أبنائهم الطلبة والعمل على ترشيح الفئات المستهدفة في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في نسخته الحادية عشرة، مؤكداً في الوقت نفسه بأن القيادة الرشيدة “وفقها االله” تؤكد دوماً على أهمية بناء الإنسان باعتباره أساس أي حراك تنموي حقيقي وخير شاهدٍ على ذلك ما توليه القيادة الحكيمة لأبنائها من الموهوبين والموهوبات كل عناية ودعم وتشجيع.

من جهته نبه مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، إلى أن البرنامج يشمل جميع الصفوف الدراسية من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الأول الثانوي، وأضاف يمكن للطلبة الترشح للبرنامج ودخول اختبار موهبة بإحدى الطريقتين:

١ – أن يتم ترشيحهم من قبل مدارسهم ومعلميهم فيما تتم عملية التسجيل في بوابة موهبة عن طريق ممثلين لإدارة الموهوبين وهو ترشيح مدعوم لا يتحمل فيه الطالب رسوم التسجيل في الاختبار، ويقتصر هذا النوع من الترشيح على طلاب الصفوف الثالث والسادس الابتدائي ، والثالث المتوسط.

٢ – من خلال ترشيح الطالب لنفسه عن طريق بوابة موهبة على الرابط : https://www.mawhiba.org

جدير بالذكر خصص للترشيح المدعوم هذا العام للمنطقة الشرقية لقطاع البنين ٧٦٧ طالبا موزعة على الصفوف الثلاثة المستهدفة، كما خصص في المقابل لقطاع “البنات” ١٠٣٩ مرشحة.

وقد بلغ عدد مرشحي المنطقة في البرنامج منذ نشأته قبل ١٠ سنوات أكثر من ( ١٨٠٠٠ ) طالبا ، شارك منهم في اختبار موهبة للقدرات العقلية المتعددة حوالي (١٥٥٠٠ )، أجتاز الاختبار منهم ورشحوا للمشاركة في برامج الموهوبين (١٢٢٤٦) طالبا لازال منهم ( ٦٦١٤) طالب يتلقون الرعاية في مدارسهم ومركز الموهوبين بالمنطقة بينما انتقل الباقون من مراحل التعليم العام إلى التعليم الجامعي .

كما بلغ عدد المجتازات من مخرجات البرنامج الوطني للبنات منذ نشأته قبل ١٠ سنوات ( ١٤٩٧٥) طالبة، ولازال منهن (١١٠١٢ ) طالبه يتلقون الرعاية في برامج الموهوبين ومبادرات ادارة الموهوبات بالمنطقة بينما انتقل الباقون من مراحل التعليم العام إلى التعليم الجامعي .