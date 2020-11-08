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٧٦٧ طالبا و١٠٣٩ طالبة ضمن الترشيح المدعوم في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين بالشرقية

٧٦٧ طالبا و١٠٣٩ طالبة ضمن الترشيح المدعوم في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين بالشرقية

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٧٦٧ طالبا و١٠٣٩ طالبة ضمن الترشيح المدعوم في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين بالشرقية

٧٦٧ طالبا و١٠٣٩ طالبة ضمن الترشيح المدعوم في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين بالشرقية
http://almnatiq.net/?p=919900
المناطق - الدمام
أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، ان البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، والذي تدير دفته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، بالشراكة الفاعلة مع وزارة التعليم وبالتعاون مع المركز الوطني للقياس. يُعد نموذجاً استراتيجياً للعمل التكاملي بين مؤسسات الدولة والتي اتجهت أهدافها لاكتشاف ورعاية واستثمار الموهوبين كقادة المستقبل لتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030 ، وبما يخدم ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة لتكريس وجود المملكة على خارطة المنافسات الدولية وفي الصف الأول من بين دول العالم المتقدم، من خلال رفع علم المملكة عالياً على منصات التتويج المحلية والإقليمية والعالمية.

 

     ودعا مدير التعليم الدكتور ناصر الشلعان، منسوبيه في الميدان التعليمي والمدارس للوقوف على اكتشاف المواهب المكنونة في أبنائهم الطلبة والعمل على ترشيح الفئات المستهدفة في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في نسخته الحادية عشرة، مؤكداً في الوقت نفسه بأن القيادة الرشيدة “وفقها االله” تؤكد دوماً على أهمية بناء الإنسان باعتباره أساس أي حراك تنموي حقيقي وخير شاهدٍ على ذلك ما توليه القيادة الحكيمة لأبنائها من الموهوبين والموهوبات كل عناية ودعم وتشجيع.

 

     من جهته نبه مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، إلى أن البرنامج يشمل جميع الصفوف الدراسية من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الأول الثانوي، وأضاف يمكن للطلبة الترشح للبرنامج ودخول اختبار موهبة بإحدى الطريقتين:

١ – أن يتم ترشيحهم من قبل مدارسهم ومعلميهم فيما تتم عملية التسجيل في بوابة موهبة عن طريق ممثلين لإدارة الموهوبين وهو ترشيح مدعوم لا يتحمل فيه الطالب رسوم التسجيل في الاختبار، ويقتصر هذا النوع من الترشيح على طلاب الصفوف  الثالث والسادس الابتدائي ، والثالث المتوسط.

٢ – من خلال ترشيح الطالب لنفسه عن طريق بوابة موهبة على الرابط : https://www.mawhiba.org

 

     جدير بالذكر خصص للترشيح المدعوم هذا العام للمنطقة الشرقية لقطاع البنين ٧٦٧ طالبا موزعة على الصفوف الثلاثة المستهدفة، كما خصص في المقابل لقطاع “البنات”  ١٠٣٩ مرشحة.

     وقد بلغ عدد مرشحي المنطقة في البرنامج منذ نشأته قبل ١٠ سنوات أكثر من ( ١٨٠٠٠ ) طالبا ، شارك منهم في اختبار موهبة للقدرات العقلية المتعددة حوالي (١٥٥٠٠ )، أجتاز الاختبار منهم ورشحوا للمشاركة في برامج الموهوبين (١٢٢٤٦) طالبا لازال منهم ( ٦٦١٤) طالب يتلقون الرعاية في مدارسهم ومركز الموهوبين بالمنطقة بينما انتقل الباقون من مراحل التعليم العام إلى التعليم الجامعي .

     كما بلغ عدد المجتازات من مخرجات البرنامج الوطني للبنات منذ نشأته قبل ١٠ سنوات ( ١٤٩٧٥) طالبة، ولازال منهن (١١٠١٢ ) طالبه يتلقون الرعاية في برامج الموهوبين  ومبادرات ادارة الموهوبات بالمنطقة  بينما انتقل الباقون من مراحل التعليم العام إلى التعليم الجامعي .

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