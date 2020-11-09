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بايدن والجائحة.. تحرك لتطوير لقاح فعال بأسرع وقت ممكن

بايدن والجائحة.. تحرك لتطوير لقاح فعال بأسرع وقت ممكن
http://almnatiq.net/?p=919903
المناطق - وكالات

في حين، ينوي الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في اليوم الأول من ولايته، باتخاذ قرارات مهمة بشأن أزمة جائحة كورونا التي عصفت بأميركا والعالم.

فقد أعلن متحدث باسم جو بايدن الأحد أن مستشاري الرعاية الصحية للرئيس المنتخب أجروا محادثات مع المسؤولين التنفيذيين لصناعة الأدوية في برنامج للحكومة الأميركية للتعجيل بالتوصل لعلاج محتمل لمرض كوفيد-19.

وقال أندور بيتس المتحدث باسم بايدن في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني “كما قلنا سابقًا في سبتمبر إنه نظرا لالتزام الرئيس المنتخب جو بايدن تماما بالمساعدة في تطوير لقاح آمن وفعال لفيروس كورونا بأسرع ما يمكن فقد تلقى مستشارو الحملة الطبيون إحاطة إعلامية من الشركات التي تعمل على إنتاج اللقاحات حتى تتم إحاطتهم علما بهذه العملية”.

الاستماع للعلم

كما تعهد بايدن “بالاستماع إلى العلم” مع دعوة خطته الخاصة بفيروس كورونا إلى زيادة الاختبارات وتتبع جهات المخالطة ووعد بتعيين مسؤول مهمته الإشراف على خطوط توريد المعدات الحيوية.

من نيويورك - أرشيفية

ومن المتوقع أن يبدأ الرئيس الجديد بسن قانون لتمويل حملة اختبار وطنية، وكذلك جعل وضع الكمامات إجباريا، وأيضاً صناعة منتجات ومعدات طبية، وبالطبع العمل على توفير لقاح مجاني للجميع مستقبلا.

هذا، وكان وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس عازار قد قال في أواخر أكتوبر تشرين الأول بأن من المرجح أن يكون لدى الولايات المتحدة ما يكفي من لقاحات كوفيد-19 الآمنة والفعالة لتطعيم الأميركيين الأكثر عرضة للخطر بحلول نهاية 2020.

برنامج “وارب سبيد”

إلى ذلك، قالت بلومبرغ إن مستشاري بايدن أوضحوا في محادثاتهم لمسؤولي شركات الأدوية عدم حرص إدارة بايدن على إجراء تغييرات في برنامج (وارب سبيد) تؤدي إلى تعطيل مساعي الحصول على أدوية ولقاحات جديدة في السوق.

وفي ظل إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، أبرم برنامج (وارب سبيد) اتفاقات مع العديد من شركات صناعة الأدوية في محاولة للمساعدة في تعجيل البحث عن علاجات فعالة للمرض وسط تفشي جائحة فيروس كورونا.

أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية في الولايات المتحدة(أرشيفية- فرانس برس)

ولعل أهم خطوة أمام بايدن حول الوباء، هي إلغاء إجراءات انسحاب أميركا من منظمة الصحة العالمية التي أمر بها ترمب، والعودة للانتساب إليها.

كما تعهد بايدن بأن يطلب من الطبيب انتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الذي تصادم مع الرئيس دونالد ترمب البقاء في منصبه. وخلال الحملة الانتخابية كان بايدن كثيرا ما يحيل الإفادات المتعلقة بالوباء لكبير الجراحين السابق فيفيك ميرثي المتوقع كذلك أن يلعب دورا في الإدارة الجديدة.

ويشير إحصاء لرويترز إلى أن عدد حالات الوفاة جراء كوفيد -19 في الولايات المتحدة تجاوز 237 ألف حالة مع تسجيل أكثر من 9.9 مليون حالة إصابة حتى الآن منذ بدء تفشي المرض.

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