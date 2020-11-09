أمانة الشرقية تنفذ 822 جولة رقابية و ترصد 17 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا

المناطق - الدمام

ضبطت أمانة المنطقة الشرقية يوم أمس الأحد 22/3/1442هـ، (17) مخالفة، من ضمنها (8) مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، و (7) تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس “كوفيد19” في عدد من الأسواق والمراكز التجارية، ومخالفتان تكدس في مساكن العمالة، جاء ذلك من خلال (822) جولة رقابية صحية تابعة للأمانة، و (5) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.

في حين تم غسل وتعقيم وتطهير (760) موقعاً باستخدام (149937) لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، ، بمشاركة (478) فرداً ضمن الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، كما تم رفع (7579) طن من النفايات، وإزالة (4104) متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9429) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

كما استقبلت الأمانة يوم أمس عبر مركز البلاغات (940)، (8) بلاغات تضمّنت بلاغات المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس ما بين وجود زحام داخل منشأة، ومخالفة الاشتراطات الصحية للعمال والصحة.

هذا وتواصل الأمانة متابعة الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، وتقوم بتكثيف جولاتها الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، وذلك لسلامة المجتمع، ، داعية أفراد المجتمع بالتعاون والتكاتف للتصدّي لجميع الممارسات المخالفة عبر التواصل مع مركز البلاغات هاتفياً أو إلكترونياً.