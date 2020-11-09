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المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع بمنطقة الرضوانية في بغداد

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع بمنطقة الرضوانية في بغداد
http://almnatiq.net/?p=919910

أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة الرضوانية في العاصمة العراقية بغداد، وأدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى.
وجددت الوزارة التأكيد على رفض المملكة لهذه الأعمال الإرهابية، وحرصها على أمن العراق وسلامة أراضيه واستقراره وازدهاره، بما يصب في تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة.
وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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