أمير الجوف يسلم الغامدي جائزة أبحاث الزيتون للعام 1441

المناطق - الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه اليوم، المدير العام لمؤسسة عبدالرحمن السديري الخيرية سلطان بن فيصل السديري.

واستمع سموه، لإيجاز عن الأنشطة والبرامج الثقافية التي نفذتها وتنفذها المؤسسة.

بعد ذلك سلم سموه جائزة أبحاث الزيتون للعام 1441هـ للفائز بها الباحث الدكتور عبدالله بن صالح الغامدي، وهي جائزة سنوية مقدمة من مركز عبدالرحمن السديري الثقافي، متمنياً أن تُسهم هذه الجائزة في مزيد من الدراسات والأبحاث عن الزيتون في منطقة الجوف.