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أمين الشرقية يوجه الادارات والبلديات باعتماد تطبيق قرار وزارة الشؤون البلدية بإلزام المجمعات بتوفير مركز ضيافة للأطفال

أمين الشرقية يوجه الادارات والبلديات باعتماد تطبيق قرار وزارة الشؤون البلدية بإلزام المجمعات بتوفير مركز ضيافة للأطفال

المنطقة الشرقية
أمير الجوف يسلم الغامدي جائزة أبحاث الزيتون للعام 1441

أمير الجوف يسلم الغامدي جائزة أبحاث الزيتون للعام 1441

منطقة الجوف
المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ينشر عدداً من الأدلة الوثائقية المترجمة

المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ينشر عدداً من الأدلة الوثائقية المترجمة

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أمير الجوف يسلم الغامدي جائزة أبحاث الزيتون للعام 1441

أمير الجوف يسلم الغامدي جائزة أبحاث الزيتون للعام 1441
http://almnatiq.net/?p=919930
المناطق - الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه اليوم، المدير العام لمؤسسة عبدالرحمن السديري الخيرية سلطان بن فيصل السديري.
واستمع سموه، لإيجاز عن الأنشطة والبرامج الثقافية التي نفذتها وتنفذها المؤسسة.
بعد ذلك سلم سموه جائزة أبحاث الزيتون للعام 1441هـ للفائز بها الباحث الدكتور عبدالله بن صالح الغامدي، وهي جائزة سنوية مقدمة من مركز عبدالرحمن السديري الثقافي، متمنياً أن تُسهم هذه الجائزة في مزيد من الدراسات والأبحاث عن الزيتون في منطقة الجوف.

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