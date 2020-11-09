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طلاب وطالبات تعليم حفرالباطن يحصدون الإنجازات في الأولمبياد العالمي للروبوت

طلاب وطالبات تعليم حفرالباطن يحصدون الإنجازات في الأولمبياد العالمي للروبوت
http://almnatiq.net/?p=919931
حفر الباطن - عبدالله السعيدي

باركت الأسرة التعليمية بتعليم حفرالباطن للطالبة ليان بنت أحمد الظفيري من المتوسطة السابعة عشر لحصولها على المركز الثالث على المستوى الوطني في الأولمبياد العالمي للروبوت فئة عادية وتأهلها للتصفيات العالمية.
كما باركت لفريق نادي الروبوت التابع للنادي العلمي المركزي ممثلاً بالطالبين سالم بن سراي الشمري ونواف بن فهد العنزي لتحقيقهم المركز الثاني بفريق(MANAR ROBOTICS) الفئة المفتوحة من مدرسة منار السبيل الأهلية الثانوية في بطولة اولمبياد الروبوت العالمية WRO SAUDIA , وتحقيق فريق نادي الروبوت التابع للنادي العلمي المركزي المركز الرابع والمكون من الطالبين خالد بن فهد العنزي ووليد بن فهد العنزي بفئة (wedo) من مدرسة شعلة الإيمان الأهلية الابتدائية في بطولة اولمبياد الروبوت العالمية WRO SAUDIA .
وهنأ مدير تعليم حفر الباطن الأستاذ عايض بن نافع الرحيلي أصالة عن نفسه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الإدارة الطلاب والطالبات فريق نادي الروبوت المتأهلين للمرحلة النهائية في بطولة أولمبياد الروبوت العالمية WRO SAUDIA مؤكداً أن الاهتمام بهذه المنافسات يأتي إدراكاً من وزارة التعليم بأهمية إعداد وبناء جيل مبدع قادر على التفاعل مع العالم بلغة علمية وليسهم في تحقيق رؤية المملكة ، ومشيدًا بجهود قسم نشاط الطلاب والطالبات في تحفيز الطلاب والطالبات للمشاركة بالمنافسات الدولية والوزارية ، إدراكاً منهم للأثر الإيجابي لهذه المنافسات في تنمية القدرات العلمية للطلبة والطالبات ، ومثمناً الدعم السخي والمستمر الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة – يحفظها الله – لأبناء وبنات هذا الوطن.
هذا وقد قدم مدير التعليم التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة ولسمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن بهذا الفوز ، وأعرب عن شكره وتقديره لوزارة التعليم بقيادة معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ لمتابعته وحرصه على تنمية قدرات ومهارات ومعارف الطلاب والطالبات، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والتميز.

وشكر الرحيلي في ختام حديثه كل من ساهم في هذا الإنجاز ابتداءً من أسرة الطلاب والطالبات مروراً بالمعلمين والمعلمات وإدارة المدرسة انتهاء بالزملاء والزميلات في النشاط الطلابي وتحديداً النشاط العلمي مؤكداً أن هذا التميز ليس غريباً على طلاب المحافظة وهي سمة نفخر ونفاخر فيها في كل المحافل التي يشارك بها أبناؤنا وبناتنا.

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