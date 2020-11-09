أمين الشرقية يوجه الادارات والبلديات باعتماد تطبيق قرار وزارة الشؤون البلدية بإلزام المجمعات بتوفير مركز ضيافة للأطفال

الدمام - المناطق

وجه معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير كافة الادارات والبلديات باعتماد تطبيق قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية الخاص بإلزام كافة المجمعات التجارية بتوفير مركز ضيافة للأطفال.

وأشار معاليه الى ضرورة إلزام ملاك المراكز و المجمعات التجارية بالمهلة التي تم تحديدها لتطبيق القرار وهي 6 أشهر لتضمين مركز أطفال مباشر أو من خلال مستثمر؛ حيث أن من ضمن الاشتراطات ألا تقل المساحة عن 50 مترا في المجمعات التي تزيد مساحتها على 40 ألف متر مربع، موضحا أن قرار الوزارة يهدف لتوفير أفضل بيئة عمل مناسبة للمرأة، لإزالة العوائق أمام الأم العاملة، عبر توفير وتشغيل مركز ضيافة للأطفال في اشتراطات ترخيص المجمعات التجارية.

وشدد معاليه على أن هذا القرار يأتي في أطار دعم وتمكين المرأة السعودية في سوق العمل من خلال توفير بيئة العمل المناسبة وحث منشآت القطاع الخاص لإنشاء مراكز ضيافة أطفال في مقرات العمل، لخدمة منسوبات الجهة، وإتاحة الفرصة للراغبات في الاستثمار لتشغيل هذه المراكز، وكذلك دعم المستثمرين في قطاع ضيافة الأطفال، والموظفات الذين لديهم أطفال الى عمر 6سنوات.