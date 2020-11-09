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للمساهمة في تطبيق توطين الوظائف

غرفة أبها توقع اتفاقية تعاون مع السعودي الألماني بعسير

غرفة أبها توقع اتفاقية تعاون مع السعودي الألماني بعسير
http://almnatiq.net/?p=919953
المناطق - عسير

للمساهمة في تطبيق مبدأ توطين الوظائف وقع الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض بن أحمد آل عقران اتفاقية تعاون مع المستشفى السعودي الألماني بعسير فرع شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية ويمثلها الدكتور محمد ظافر الشهري.

من جانبه أشار آل عقران إلى أن غرفة أبها تواصل تقديم خدماتها المختلفة للقطاع الخاص واتساهم في تطبيق مبدأ توطين الوظائف، وذلك استمراراً لنشاط ومهام مركز التوطين بها في هذا المجال ورغبة منها في الشراكة مع المستشفى للاستفادة من خدمات توفير الموارد البشرية في مختلف التخصصات الطبية وغيرها.

موضحاً أن الغرفة ستقوم بإذن الله بتوفير الموارد البشرية التي تحتاجها المستشفى من خلال القوائم المعدة في هذا الشأن، والقيام بإجراء المقابلات الشخصية مع راغبي التوظيف تمهيداً لترشيح المناسب منهم ، مما يبرز دور شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية في توطينها للوظائف المتوفرة لديها. لافتاً إلى أن الطرفان قد أتفقا على التعاون في مجال إعداد البحوث والدراسات المتعلقة باحتياجات القطاع الخاص للوظائف الشاغرة وتحديد التخصصات المطلوبة من القوى العاملة الوطنية.

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