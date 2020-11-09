رئيس جامعة الملك خالد يكرم فريق مبادرة كلية الهندسة لتصنيع وتطوير الأدوات الواقية من كورونا

المناطق - عسير

كرم معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي مؤخرًا، فريق مبادرة تصنيع الأدوات والمنتجات الوقائية للحد من كورونا، التي قدمتها كلية الهندسة ضمن جهودها المجتمعية في التصدي لجائحة كورونا، وذلك بمشاركة عدد من طلاب وطالبات الكلية وأساتذتها، وقد حضر التكريم عميد الكلية الدكتور محمد آل مسفر، والمشرف على المبادرة الدكتور أحمد بن دعجم.

وتناولت المبادرة تصنيع أجهزة الوقاية الطبية، وقطع غيار أجهزة التنفس الصناعي، باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

فيما وجه معالي رئيس الجامعة شكره لفريق المبادرة من أساتذة الكلية والطلاب والطالبات المشاركين، مشيدًا بجهودهم في تقديم خدمات مجتمعية ذات قيمة تسهم في تعزيز المشاركة ضمن الجهود الوطنية الفاعلة التي تسعى إلى الحد من هذا الوباء.

كما أوضح المشرف على المبادرة الدكتور أحمد بن دعجم أن فريق عمل المبادرة قام بتصنيع أكثر من 17800 قطعة، شملت 6 منتجات متنوعة، مؤكدًا أن هذه المبادرة أسهمت أيضًا في تدريب أكثر من 21 طالبًا وطالبة على خطوات التصنيع والتركيب والتغليف، شاكرًا معالي رئيس الجامعة على دعمه واهتمامه بهذه المبادرة ومخرجاتها.

يذكر أن مبادرة التصنيع التي قدمتها كلية الهندسة ضمت فريقًا طلابيًّا، وفريقًا من أعضاء هيئة التدريس برئاسة الدكتور أحمد بن دعجم وعضوية الدكتور صقر العمري والدكتور علي عنقي والدكتور أحمد القحطاني، وقد وزعت منتجاتها على عدة جهات بالتعاون مع مشروع “نشامى عسير”، وحصلت المبادرة أيضًا على مركز متقدم ضمن 12 مشروعًا تطوعيًّا كرمها سمو أمير منطقة عسير على مستوى المنطقة.