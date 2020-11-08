أمير تبوك يطلع على الخطة التنفيذية للمشاريع البلدية المستقبلية ونسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة

المناطق- تبوك- فايز السميري:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم أمين منطقة تبوك المهندس درويش علي الغامدي ،وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات المتعلقة في أعمال الأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة كما ناقش سموه سير العمل في المشروعات التي تنفذها الأمانة والبلديات التابعة لها، ونسب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها ووجه سموه بإنجاز المشروعات في أوقاتها المحددة. كما اطلع سموه على الخطة التنفيذية للمشاريع البلدية المستقبلية بالمنطقة

ونوه سموه بالجهود التي يبذلها القائمون بأمانة منطقة تبوك، مشيداً بما يحظى به قطاع البلديات بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

من جهته أعرب المهندس الغامدي عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على ما تحظى به مشروعات الأمانة بالمنطقة من متابعة واهتمام من سموه.