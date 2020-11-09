احدث الأخبار

الأمير خالد الفيصل يتسلّم تقرير مخرجات البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بمحافظة جدة
منطقة مكة المكرمة
 وكالة “فيتش” تؤكد التصنيف الائتماني للمملكة على (A) مع تغيير النظرة المستقبلية من (مستقرة) إلى (سلبية)
أبرز المواد
 أمير تبوك يطلع على الخطة التنفيذية للمشاريع البلدية المستقبلية ونسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة
منطقة تبوك
 رئيس جامعة الملك خالد يكرم فريق مبادرة كلية الهندسة لتصنيع وتطوير الأدوات الواقية من كورونا
منطقة عسير
 اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة
أبرز المواد
 غرفة أبها توقع اتفاقية تعاون مع السعودي الألماني بعسير
منطقة عسير
 المركز الأول لتعليم عسير في أولمبياد “WRO” للروبوت
منطقة عسير
 “هدف”: دعم شهري يتراوح من 800 إلى 1100 ريال للموظفات السعوديات المستفيدات من “وصول”
أبرز المواد
 منصات “سكني” الرقمية تقدم خدماتها للمستفيدين على مدار الساعة
أبرز المواد
 “هدف” و “مسك” يجددان دعوتهما إلى التسجيل في 7 دورات تدريبية
أبرز المواد
 طلاب وطالبات تعليم حفرالباطن يحصدون الإنجازات في الأولمبياد العالمي للروبوت
المنطقة الشرقية
 أمين الشرقية يوجه الادارات والبلديات باعتماد تطبيق قرار وزارة الشؤون البلدية بإلزام المجمعات بتوفير مركز ضيافة للأطفال
المنطقة الشرقية
الأمير خالد الفيصل يتسلّم تقرير مخرجات البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بمحافظة جدة

الأمير خالد الفيصل يتسلّم تقرير مخرجات البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بمحافظة جدة

منطقة مكة المكرمة
وكالة “فيتش” تؤكد التصنيف الائتماني للمملكة على (A) مع تغيير النظرة المستقبلية من (مستقرة) إلى (سلبية)

وكالة “فيتش” تؤكد التصنيف الائتماني للمملكة على (A) مع تغيير النظرة المستقبلية من (مستقرة) إلى (سلبية)

أبرز المواد
أمير تبوك يطلع على الخطة التنفيذية للمشاريع البلدية المستقبلية ونسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة

أمير تبوك يطلع على الخطة التنفيذية للمشاريع البلدية المستقبلية ونسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة

منطقة تبوك
رئيس جامعة الملك خالد يكرم فريق مبادرة كلية الهندسة لتصنيع وتطوير الأدوات الواقية من كورونا

رئيس جامعة الملك خالد يكرم فريق مبادرة كلية الهندسة لتصنيع وتطوير الأدوات الواقية من كورونا

منطقة عسير

الأمير خالد الفيصل يتسلّم تقرير مخرجات البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بمحافظة جدة

الأمير خالد الفيصل يتسلّم تقرير مخرجات البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بمحافظة جدة
http://almnatiq.net/?p=919973
المناطق - جدة

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، بمكتبه في جدة ، تقريراً عن مخرجات البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بمحافظة جدة ، سلّمه لسموه صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة يرافقه رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان.
واستمع سموه إلى شرح عن البرنامج الذي تشرف على تنفيذه محافظة جدة بالشراكة مع جامعة جدة وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة وفرع صندوق الموارد البشرية (هدف) وغرفة جدة وأسهم خلال مرحلتيه الأولى والثانية في تدريب وتوظيف 5700 شاب وشابة فيما تستهدف المرحلة الثالثة تدريب 2000 شاب وشابة بمشاركة 30 متجراً رقمياً ، وتركّز هذه المرحلة على التجارة الرقمية وتهدف إلى تدريب رواد ورائدات الأعمال من الشباب والشابات على تأسيس مشاريعهم بنجاح من خلال بيئة تطلق امكانات الأعمال وتوسيع القاعدة الاقتصادية ، وتوفير فرص عمل للسعوديين والتي تتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة وتمكينهم من إطلاق مشاريعهم الناشئة عبر المتاجر الرقمية وتطوير المتاجر الرقمية القائمة من خلال تسليحهم بمهارات ومعارف المستقبل.
وأوضح سمو الأمير مشعل بن ماجد، أن البرنامج يهدف الى توفير وتهيئة كافة السبل التـي تضمن لأبناء المحافظة الذين يرغبون في تطوير تدريبهم بالشكل الذي يمكنهم من المنافسة على الوظائف القــائمة وصولاً إلى التنمية المستدامة لاقتصاد مزدهر، لتعزيز فرص المواطنين في الحصول على فرص عمل وزيـادة نسـب التوطـين في القطاع الخاص، ورفع المستوى المهارى للعاملين الحالين في القطاعات المختلفة من خلال توفير التدريب المستمر.حيث وفرت جامعة جدة جميع المستلزمات الخاصة بالبرنامج وذلك من خلال انشاء منصة إلكترونية ومقر دائم بفرع الجامعة في حي الفيصلية وتجهيز المواد والمستلزمات التدريبية وقاعات تدريبية متنقلة في الاسواق التجارية.
ويضم البرنامج 13 قطاعًا متخصصاً في بيع التجزئة تشمل محال السيارات، والدراجات النارية، والحلويات، والأجهزة والمعدات الطبية، والنظارات، والملابس الجاهزة وملابس الأطفال، والساعات، ومواد الإعمار والبناء، والأواني المنزلية، وقطع غيار السيارات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، إضافة إلى الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، والسجاد بجميع أنواعه.

روابط ذات صلة

الأرصاد تنبه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة

الأرصاد تنبه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة
رئاسة الحرمين: تنظّم حركة دخول وخروج 920 ألف مصلٍ و408 آلاف معتمر

رئاسة الحرمين: تنظّم حركة دخول وخروج 920 ألف مصلٍ و408 آلاف معتمر
الأرصاد تنبه من هطول أمطار رعدية على على الطائف والكامل وميسان

الأرصاد تنبه من هطول أمطار رعدية على على الطائف والكامل وميسان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*