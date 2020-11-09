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أمير منطقة مكة يستقبل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني

أمير منطقة مكة يستقبل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني

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أمير منطقة مكة يستقبل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني

أمير منطقة مكة يستقبل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني
http://almnatiq.net/?p=919977
المناطق - جدة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة ، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري يرافقه مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي عصام بن فؤاد نور.
واطلع سموه على خطط الهيئة العامة للطيران المدني المستقبلية والمشاريع التطويرية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

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