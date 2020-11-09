أمين عسير يلتقي مدير عام سجون المنطقة

المناطق - عسير

استقبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، في مكتبه، صباح اليوم الإثنين، مدير عام السجون بمنطقة عسير اللواء سعد بن سعيد آل مريط، بحضور عددٍ من القيادات الأمنية بإدارة سجون المنطقة.

وفي بداية اللقاء، رحب أمين المنطقة بالعميد سعد في الأمانة، متأملاً أن تكون الزيارة مُنتجة لما يخدم منظومة الأعمال في الجهتين، حيث تمت مناقشة عددٍ من الموضوعات المشتركة بين الطرفين، وسُبل تعزيز التعاون بينهما بما يخدم المنطقة، إضافةً إلى تفعيل مذكرات التفاهم التي ستعمل على شراكة تنموية بين الأمانة وسجون منطقة عسير.

وأثنى الدكتور وليد بجهود رجال الأمن ومايحظى به قطاع السجون من اهتمام ورعاية من حكومتنا الرشيدة، متأملاً بأن تحقق الزيارة قفزات تطويرية على مستوى الخطط والبرامج والأعمال بين الجهتين، مشيداً بالمشاريع المُنفذة في سجون المنطقة والتطوير المستمر لإدارة أعمالها وبرامجها المتنوعة.

من جهته، عبر مدير عام السجون بالمنطقة عن سعادته بهذه الزيارة، مقدماً شكره لأمين المنطقة على دعمه واهتمامه وتوفير جميع الخدمات لقطاع السجون بالمنطقة.

