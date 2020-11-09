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أمير تبوك يواسي أسرة الفاخري

أمير تبوك يواسي أسرة الفاخري
http://almnatiq.net/?p=920013
المناطق- تبوك- علي العميري:

واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, أسرة الفاخري في وفاة فقيدهم محمد محمود الفاخري – رحمه الله ـ.
وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
وأعرب جمال بن سداد الفاخري عضو مجلس الشورى سابقاً باسمه ونيابة عن أسرة الفقيد عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة من سموه، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم, سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

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