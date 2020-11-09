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“الغذاء والدواء”: ضبط 16 طنا من المياه المعبأة المخالفة خلال شهر أكتوبر

“الغذاء والدواء”: ضبط 16 طنا من المياه المعبأة المخالفة خلال شهر أكتوبر

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“الغذاء والدواء”: ضبط 16 طنا من المياه المعبأة المخالفة خلال شهر أكتوبر

“الغذاء والدواء”: ضبط 16 طنا من المياه المعبأة المخالفة خلال شهر أكتوبر
http://almnatiq.net/?p=920016
المناطق - واس

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة البلدية والقروية خلال شهر أكتوبر الماضي، ما يزيد على 16 طنا من المياه المعبأة المخالفة، وذلك بعد أن نفذت عدداً من الجولات التفتيشية على محلات بيع المياه والمرطبات شملت أكثر من 1200 منشأة موزعة على جميع مناطق المملكة.
وأوضحت الهيئة أن أبرز المخالفات المضبوطة هي عدم كتابة التركيب التحليلي للمياه، وعدم بيان مصدر المياه في البطاقة الغذائية، وتضمين ادعاءات تغذوية وصحية بالإضافة لعددٍ من المخالفات المتعلقة بتسجيل المنتجات، وذكر اسم المصنع وتاريخ الإنتاج، وتسرب في العبوات.
وأكدت الهيئة على أن عمليات التفتيش تأتي للتحقق من التزام المنشأة بما ورد في اللائحة الفنية الخليجية لمياه الشرب المعبأة والمياه المعدنية الطبيعية، حيث قام مفتشو الهيئة بضبط المنتجات التي تحتوي على صور أو ادعاءات صحية تعطي انطباعاً خاطئاً عن المنتج، بالإضافة لما يتعلق باشتراطات النقل والتخزين.
يذكر أن جميع مصانع المياه المعبأة في مناطق المملكة تخضع لبرنامج رقابي شامل يتم من خلاله زيارة هذه المصانع بشكل دوري وسحب عينات من منتجاتها وإجراء التحاليل المخبرية اللازمة عليها للتأكد من سلامتها، وفي حال رصد مخالفات فنية تلزم هذه المصانع بتصحيح هذه المخالفات وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عليها.
وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني” التابع للهيئة والمتاح على نظامي التشغيل “IOS” و “أندرويد”.

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