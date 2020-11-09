أمير القصيم يتسلم نسخة من التقرير السنوي لأعمال جمعية رؤية النسائية بالبكيرية

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تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، نسخة من التقرير السنوي لأعمال جمعية رؤية التنموية الأهلية النسائية بمحافظة البكيرية.

حيث اطلع على أنشطة الجمعية للعام المنصرم وما قدمته من خدمات، وكذلك الخطط المستقبلية لأنشطة الجمعية للعام القادم.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور فهد المطلق ، ورئيسة مجلس إدارة جمعية رؤية نورة العريني , وعدد من عضوات مجلس الإدارة.

وأشاد سمو الأمير فيصل بن مشعل بكافة البرامج والمبادرات التي قدمتها الجمعية , مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود تجاه تعزيز الأعمال الإنسانية والاجتماعية الخادمة للأسرة, وتنفيذ البرامج بمهنية ومسؤولية وإخلاص ومثابرة لتطبيق أفضل الأساليب والمنهجيات الإدارية، وبناء خطط استراتيجية طويلة المدى تتحقق أهدافها تباعاً ، حتى تصل إلى تقديم خدمات مجتمعية وتنموية مميزة بالمنطقة وفق توجهات ومستهدفات والتزامات رؤية 2030, مثمناً, سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد.