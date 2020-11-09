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المملكة تشارك في الاجتماع الدوري للجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والإنمائي

المملكة تشارك في الاجتماع الدوري للجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والإنمائي

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المملكة تشارك في الاجتماع الدوري للجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والإنمائي

المملكة تشارك في الاجتماع الدوري للجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والإنمائي
http://almnatiq.net/?p=920033
المناطق - واس

شاركت المملكة العربية السعودية ممثلة بوفد من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برئاسة مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي في الاجتماع الدوري الـ 52 للجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والإنمائي – عبر الاتصال المرئي – خلال الفترة 9 – 10 نوفمبر 2020 م، بحضور ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة التمويل من أجل أهداف التنمية المستدامة خلال جائحة كورونا المستجد (كوفيد – 19)، كما جرى بحث البناء الأفضل لمجتمع بيئي (صديق للبيئة)، وسبل تمويل المشاريع والبرامج التنموية بشكل أفضل.
وثمّن الدكتور الغامدي التعاون بين لجنة المساعدات الإنمائية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس والدول ذات العضوية بالمنظمة في كل ما يتعلق بدعم وتمويل المشاريع الإنسانية والتنموية في مختلف دول العالم المتضررة.

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