أمير القصيم يرأس اجتماع اللجنة العليا للسلامة المرورية بالمنطقة

المناطق / بريدة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة العليا للسلامة المرورية بالمنطقة في مكتبه اليوم، اجتماع اللجنة.

واستهل سموه الاجتماع بكلمة أكد فيها حرص واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- على سلامة وراحة المواطنين والمقيمين وتحقيق رؤية المملكة 2030، منوهاً بالدور المهم للجنة لتفعيل وتطبيق سبل السلامة المرورية بالمنطقة ، من خلال التنسيق والتعاون المتواصل بين الجهات المعنية بالسلامة المرورية.

ووجه سموه بإطلاق جائزة للسائق المثالي بالمنطقة ، والاستعجال في افتتاح مدارس تعليم القيادة في كل من مدينة بريدة ومحافظة عنيزة والرس والبكيرية.

وشدد سموه على بذل الجهود كافة لنشر الوعي المروري ‏وتوعية المجتمع بتعديل بعض الممارسات الخاطئة لدى السائقين ، والعمل على رصد الملاحظات في بعض الطرق بالمنطقة خصوصاً المؤدية للمنتزهات البرية ، والعمل على معالجتها لقرب دخول موسم الشتاء لما تشهده المنطقة من كثافة للمتنزهين والزائرين لبعض المنتزهات البرية الوطنية المنتشرة على كافة أنحاء المنطقة ، حاثاً على وضع وتعزيز الخطط والإجراءات الوقائية اللازمة لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق والحد من الحوادث، والعمل على تسهيل الحركة المرورية خصوصاً في ساعات الذروة أو خلال هذه المواسم الشتوية والماطرة التي تشهد كثافة مرورية على الطرقات الرابطة بين محافظات المنطقة ، ورصد الاختناقات المرورية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.

بعد ذلك تم مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها التوجيهات اللازمة.

حضر الاجتماع وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي، ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي وأعضاء اللجنة العليا من القطاعات الأمنية والحكومية المعنية بالسلامة المرورية.

