لجنة التقييم الآسيوية تتفقد استعدادات الرياض لاستضافة دورة ألعاب 2030‏

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عقد صاحب ‏السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، رئيس ملف الرياض2030، مساء أمس الأحد اجتماعاً بلجنة التقييم بالمجلس ‏الأولمبي الآسيوي 2030 بحضور عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية صاحبة ‏السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان عبر “اتصال عن بعد”، ومدير عام ملف الرياض ‏صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وعدد من ممثلي القطاعات الحكومية ‏والخاصة.‏

واطلعت لجنة التقييم خلال الاجتماع على رؤية وأهداف مدينة الرياض من استضافة دورة الألعاب ‏الآسيوية، إضافة إلى عرض مرئي عن المنشآت والفنادق ووسائل النقل وقرية الرياضيين ومراكز ‏الخدمات الطبية واللوجيستية التي سيتم توفيرها في حال استضافة الرياض للدورة الآسيوية.‏

وتعهد سمو رئيس ملف الرياض الأمير عبدالعزيز الفيصل بتقديم دورة تليق بقارة آسيا ستكون حديث الأجيال المقبلة، مشدداً ‏على التزام الرياض بخلق مجتمع شامل لجميع أفراد الأسرة الأولمبية.، مؤكداً في الوقت ذاته أنهم سيضعون احتياجات اللاعبين واللجان الأولمبية الآسيوية بالمقام الأول، لتوفير ‏بيئة رياضية ثقافية وترفيهية خلال فترة الألعاب 2030.‏

يذكر أن لجنة التقييم بالمجلس الأولمبي الآسيوي والمكونة من الكازاخستاني أندري كريكوف، ‏والكورية الجنوبية جو هي بارك، والأفغاني الدكتور يونس بوبالزاي، وممثل ‏المجلس الأولمبي الآسيوي السيد فينود تويري، تقوم بأعمالها حالياً في تقييم ‏ملف الرياض من الناحية الفنية قبل عقد الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي في السادس ‏عشر من ديسمبر المقبل.‏

هذا ويستمر عمل لجنة التقييم اليوم الأثنين حيث تقوم اللجنة بعدة زيارات لأبرز معالم ومنشآت مدينة ‏الرياض.‏