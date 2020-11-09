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أمانة منطقة عسير تُشرف على اعتماد ومتابعة عددٍ من مشاريع بلدية محايل

أمانة منطقة عسير تُشرف على اعتماد ومتابعة عددٍ من مشاريع بلدية محايل

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أمانة منطقة عسير تُشرف على اعتماد ومتابعة عددٍ من مشاريع بلدية محايل

أمانة منطقة عسير تُشرف على اعتماد ومتابعة عددٍ من مشاريع بلدية محايل
http://almnatiq.net/?p=920055
المناطق - محايل

بحث أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مع رئيس بلدية محايل سعيد بن علي حافظ، بحضور وكيل الأمين لشؤون البلديات المهندس عبدالله المصلح، عددًا من مشاريع بلدية محايل؛ حيث عرض رئيس بلدية محايل عددًا من المبادرات والمشاريع التي تحتاجها المحافظة، والتي جاءت بعد دراسات ميدانية تطويرية للعديد من الفرق واللجان والأهالي، حيث تعكف البلدية على هذه المشاريع وفق عدد من المحاور التي تستهدف رفع مستوى التنظيم والتخطيط للمدينة، كما تعد رافدًا إيجابيًا اقتصاديًا وتنمويًا وسياحيًا، وصورةً تنموية إيجابية للمحافظة والمراكز التابعة لها.
الجدير بالذكر، أن بلدية محايل تعمل على متابعة واعتماد عددٍ من المشاريع التنموية والتي تُشرف عليها الأمانة، ومنها: مشروع إكمال طريق الحزام الدائري الغربي وربطه بالشرقي عن طريق جبل المقيصرة، وكذلك دراسة فتح طريق وادي دلوه وربط طريق الأحلام من الشرق بطريق جدة غرباً، إضافةً إلى دراسة فتح طريق الأمير فيصل بن خالد وربط طريق الشعبين بطريق أبها من الغرب إلى الشرق، ودراسة فتح طريق جديد يحمل اسم الحزام الغربي للمدينة يربط جنوب المحافظة بدءًا من حديقة الملك سلمان ومخططات الحيلة بشمال المحافظة على امتداد وادي حلي غربًا، وكذلك من المحاور العملية مايتعلق بدراسةِ تطوير طريق الملك عبدالعزيز، بجانب تطوير الصناعية القديمة، إضافةً إلى ربط كميرات المطاعم والبوفيهات بغرفة المراقبة بالبلدية.

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