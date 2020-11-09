الأمير تركي بن طلال يقدم واجب العزاء في الفقيد الشيخ محمد البشري

المناطق - عسير

استقبل الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، بمكتبه اليوم بديوان الإمارة أبناء الفقيد الشيخ محمد بن محمد البشري والذين قدموا للسلام على سموه وشكره على مالمسوه من اهتمام بالغ ومشاعر صادقة أثناء زيارة سموه لمنزلهم وتقديم واجب العزاء في فقيدهم.

وأكد أمير منطقة عسير أن ماقدمه الراحل من عطاء وبذل للخير ودعم لكافة المبادارات التي تخدم المجتمع في المنطقة لهي محل اهتمام وتقدير من كافة أبناء منطقة عسير.

ووجه الأمير تركي بن طلال أمانة منطقة عسير بإطلاق اسم الشيخ محمد البشري على أحد الطرق بمدينه أبها، منوهًا بمآثر الشيخ البشري التي قدمها عبر عقود من الزمن باعتباره أحد أبرز رجال الأعمال بالمنطقة ومن رواد العمل الخيري ودعم حلقات تحفيظ وتدريس القرآن الكريم إضافة إلى اهتمامه في بناء المساجد وعمارتها، داعيًا المولى عز وجل أن يشمله بواسع مغفرته وأن يتقبل أعماله الخيرة التي قام بها لخدمة الدين والوطن.

