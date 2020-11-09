أمير تبوك يواسي أسرة البوق

المناطق- تبوك- فايز السميري

واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, أسرة البوق في وفاة فقيدهم يوسف بن حمزه البوق رئيس المجلس البلدي بمحافظة ضباء سابقاً – رحمه الله –

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأعرب ابن الفقيد حمزه باسمه ونيابة عن أسرة الفقيد عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة من سموه، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم, سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.