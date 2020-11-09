احدث الأخبار

نائب أمير الشرقية يلتقي مدير عام تعليم المنطقة
المنطقة الشرقية
 أمطار على منطقة حائل ‏
منطقة حائل
 نائب أمير حائل يرعى حفل توقيع ثلاث مذكرات تفاهم لخدمة شباب ‏منطقة ‏حائل
منطقة حائل
 نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين
الرياضة
 أمير تبوك يواسي أسرة البوق
منطقة تبوك
 إتلاف أكثر من 3 ملايين مصنف منتهك لحقوق الملكية الفكرية في المملكة
أبرز المواد
 الأمير تركي بن طلال يقدم واجب العزاء في الفقيد الشيخ محمد البشري
منطقة عسير
 وزير الثروة السمكية اليمني: ميليشيا الحوثي مستمرة في عرقلة حل مشكلة خزان صافر قبالة سواحل الحديدة
أبرز المواد
 أمانة منطقة عسير تُشرف على اعتماد ومتابعة عددٍ من مشاريع بلدية محايل
منطقة عسير
 لجنة التقييم الآسيوية تتفقد استعدادات الرياض لاستضافة دورة ألعاب 2030‏
أبرز المواد
 سفير الدنمارك: أوروبا كانت تُعلم الآخرين ولكنها في كورونا أصبحت تتعلم من السعودية
أبرز المواد
 أمير القصيم يرأس اجتماع اللجنة العليا للسلامة المرورية بالمنطقة
منطقة القصيم
نائب أمير الشرقية يلتقي مدير عام تعليم المنطقة

نائب أمير الشرقية يلتقي مدير عام تعليم المنطقة

المنطقة الشرقية
أمطار على منطقة حائل ‏

أمطار على منطقة حائل ‏

منطقة حائل
نائب أمير حائل يرعى حفل توقيع ثلاث مذكرات تفاهم لخدمة شباب ‏منطقة ‏حائل

نائب أمير حائل يرعى حفل توقيع ثلاث مذكرات تفاهم لخدمة شباب ‏منطقة ‏حائل

منطقة حائل
نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين

نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين

الرياضة

أمير تبوك يواسي أسرة البوق

أمير تبوك يواسي أسرة البوق
http://almnatiq.net/?p=920072
المناطق- تبوك- فايز السميري

واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, أسرة البوق في وفاة فقيدهم يوسف بن حمزه البوق رئيس المجلس البلدي بمحافظة ضباء سابقاً – رحمه الله –
وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
وأعرب ابن الفقيد حمزه باسمه ونيابة عن أسرة الفقيد عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة من سموه، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم, سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

روابط ذات صلة

أمير تبوك يواسي أسرة الفاخري

أمير تبوك يواسي أسرة الفاخري
أمطار على محافظة تيماء ومراكزها

أمطار على محافظة تيماء ومراكزها
أمير تبوك يطلع على الخطة التنفيذية للمشاريع البلدية المستقبلية ونسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة

أمير تبوك يطلع على الخطة التنفيذية للمشاريع البلدية المستقبلية ونسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*