نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين

الدمام - المناطق

أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية أن المنافسات السعودية تشهد تنافسية عالية، سعياً للفوز بكأس غالية تحمل اسم سمو ولي العهد -يحفظه الله-، وذلك خلال لقائه بمكتبه اليوم رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين المهندس عبدالعزيز بن حسن العفالق.

وأشار سموه إلى أهمية العمل وفق استراتيجية واضحة لجذب المزيد من الاستثمارات والرعايات، وتحفز القطاع الخاص للمشاركة في تنمية القطاع الرياضي، مبيناً أهمية الشراكة مع الأندية، والعمل بروح الفريق مع الأندية للنهوض بالقطاع الرياضي، متمنياً سموه لرئيس الرابطة ومنسوبيها التوفيق.

من جهته أعرب المهندس العفالق، عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على ما تفضل به سموه من توجيهات، وحرصه على قيام الرابطة بدورها تجاه الأندية، وتحفيزها وتشجعيها للمنافسة في مختلف المستويات، والعمل وفق استراتيجية تحفز الطاقات والقدرات لأندية المنطقة والمملكة.