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رئيس جمهورية فنلندا يستقبل الوزير الجبير

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أمطار على منطقة حائل ‏

أمطار على منطقة حائل ‏

منطقة حائل

نائب أمير حائل يرعى حفل توقيع ثلاث مذكرات تفاهم لخدمة شباب ‏منطقة ‏حائل

نائب أمير حائل يرعى حفل توقيع ثلاث مذكرات تفاهم لخدمة شباب ‏منطقة ‏حائل
http://almnatiq.net/?p=920077
المناطق - حائل

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز ‏نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس مجلس شباب المنطقة بالإمارة اليوم ‏, حفل توقيع ثلاث مذكرات تفاهم لخدمة شباب منطقة حائل بين جامعة ‏حائل وجامعة المستقبل يمثلهما كل من معالي مدير جامعة حائل الدكتور ‏خليل بن إبراهيم البراهيم ورئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل وعضو ‏مجلس الشورى السابق رئيس مجلس ادارة مجموعة الوسائل الصناعية ‏الدكتور عبدالرحمن المشيقح .‏ وكانت الاتفاقية الثانية بين جامعة المستقبل ويمثلها رئيس الجامعة الدكتور ‏محمد الشتيوي ومجلس شباب حائل ويمثله أمين عام المجلس الدكتور ‏جمال الرويضي في حين كانت الاتفاقية الثالثة بين مجموعة الوسائل الصناعية ‏ويمثلها العضو المنتدب لشركة الوسائل الصناعية ‏صالح المشيقح ومجلس ‏شباب حائل ويمثله أمين المجلس الدكتور جمال الرويضي

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