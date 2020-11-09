نائب أمير الشرقية يلتقي مدير عام تعليم المنطقة

الدمام - المناطق

نوه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بالتطور الذي شهده قطاع التعليم، في ظل دعم القيادة الرشيدة -يحفظها الله-، وذلك خلال لقائه بمكتبه اليوم مدير عام تعليم المنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان.

وأوضح سموه أن التعليم ركيزة أساسية في نهضة وبناء الأمم، والجميع مسؤول عن ذلك، مضيفاً أن واجب الجميع العمل على سد الفاقد من العملية التعليمية أثناء التعليم عن بعد، عبر القيام بدور إيجابي تجاه الطلاب والطالبات، وتحفيز الأسر للقيام بدورها ومساندتها، ومعالجة المعوقات التي تعترض الفئات الخاصة من الطلاب والطالبات، وإقامة البرامج التطويرية للطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات التعليم، مشيداً سموه بجهود قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات، متمنياً لهم التوفيق في أداء رسالتهم السامية.