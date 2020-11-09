احدث الأخبار

رئيس جمهورية فنلندا يستقبل الوزير الجبير
أبرز المواد
 وزارة الاستثمار والمركز الوطني لإدارة النفايات يوقعان اتفاقية تعاون لتفعيل الاستثمارات في قطاع إدارة النفايات
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية يلتقي مدير عام تعليم المنطقة
المنطقة الشرقية
 أمطار على منطقة حائل ‏
منطقة حائل
 نائب أمير حائل يرعى حفل توقيع ثلاث مذكرات تفاهم لخدمة شباب ‏منطقة ‏حائل
منطقة حائل
 نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين
الرياضة
 أمير تبوك يواسي أسرة البوق
منطقة تبوك
 إتلاف أكثر من 3 ملايين مصنف منتهك لحقوق الملكية الفكرية في المملكة
أبرز المواد
 الأمير تركي بن طلال يقدم واجب العزاء في الفقيد الشيخ محمد البشري
منطقة عسير
 وزير الثروة السمكية اليمني: ميليشيا الحوثي مستمرة في عرقلة حل مشكلة خزان صافر قبالة سواحل الحديدة
أبرز المواد
 أمانة منطقة عسير تُشرف على اعتماد ومتابعة عددٍ من مشاريع بلدية محايل
منطقة عسير
 لجنة التقييم الآسيوية تتفقد استعدادات الرياض لاستضافة دورة ألعاب 2030‏
أبرز المواد
رئيس جمهورية فنلندا يستقبل الوزير الجبير

رئيس جمهورية فنلندا يستقبل الوزير الجبير

أبرز المواد
وزارة الاستثمار والمركز الوطني لإدارة النفايات يوقعان اتفاقية تعاون لتفعيل الاستثمارات في قطاع إدارة النفايات

وزارة الاستثمار والمركز الوطني لإدارة النفايات يوقعان اتفاقية تعاون لتفعيل الاستثمارات في قطاع إدارة النفايات

أبرز المواد
نائب أمير الشرقية يلتقي مدير عام تعليم المنطقة

نائب أمير الشرقية يلتقي مدير عام تعليم المنطقة

المنطقة الشرقية
أمطار على منطقة حائل ‏

أمطار على منطقة حائل ‏

منطقة حائل

نائب أمير الشرقية يلتقي مدير عام تعليم المنطقة

نائب أمير الشرقية يلتقي مدير عام تعليم المنطقة
http://almnatiq.net/?p=920087
الدمام - المناطق

نوه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بالتطور الذي شهده قطاع التعليم، في ظل دعم القيادة الرشيدة -يحفظها الله-، وذلك خلال لقائه بمكتبه اليوم مدير عام تعليم المنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان.
وأوضح سموه أن التعليم ركيزة أساسية في نهضة وبناء الأمم، والجميع مسؤول عن ذلك، مضيفاً أن واجب الجميع العمل على سد الفاقد من العملية التعليمية أثناء التعليم عن بعد، عبر القيام بدور إيجابي تجاه الطلاب والطالبات، وتحفيز الأسر للقيام بدورها ومساندتها، ومعالجة المعوقات التي تعترض الفئات الخاصة من الطلاب والطالبات، وإقامة البرامج التطويرية للطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات التعليم، مشيداً سموه بجهود قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات، متمنياً لهم التوفيق في أداء رسالتهم السامية.

روابط ذات صلة

نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين

نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين
أوقاف الماجد الخيرية تستكمل تبرعها السخي تفاعلا مع ازمة كورونا

أوقاف الماجد الخيرية تستكمل تبرعها السخي تفاعلا مع ازمة كورونا
أمير الشرقية يترأس اجتماع مجلس المنطقة

أمير الشرقية يترأس اجتماع مجلس المنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*