احدث الأخبار

المجلس التعليمي يرفع الشكر والعرفان لسمو أمير منطقة تبوك
منطقة تبوك
 منظمة الصحة تزف البشرى بلقاح كورونا “الواعد”
أبرز المواد
 بايدن يكشف سياسته تجاه كورونا ويوصي بالإصغاء للعلم
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على مقيمَين تورطا في المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم
منطقة الرياض
 ” المسعود ” يُطلق مبادرة نقل الطلاب والطالبات بعنوان “سجلهم لنوصلهم”
منطقة الرياض
 وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء يلتقي وزير خارجية فنلندا
أبرز المواد
 رئيس جمهورية فنلندا يستقبل الوزير الجبير
أبرز المواد
 وزارة الاستثمار والمركز الوطني لإدارة النفايات يوقعان اتفاقية تعاون لتفعيل الاستثمارات في قطاع إدارة النفايات
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية يلتقي مدير عام تعليم المنطقة
المنطقة الشرقية
 أمطار على منطقة حائل ‏
منطقة حائل
 نائب أمير حائل يرعى حفل توقيع ثلاث مذكرات تفاهم لخدمة شباب ‏منطقة ‏حائل
منطقة حائل
 نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين
الرياضة
المجلس التعليمي يرفع الشكر والعرفان لسمو أمير منطقة تبوك

المجلس التعليمي يرفع الشكر والعرفان لسمو أمير منطقة تبوك

منطقة تبوك
منظمة الصحة تزف البشرى بلقاح كورونا “الواعد”

منظمة الصحة تزف البشرى بلقاح كورونا “الواعد”

أبرز المواد
بايدن يكشف سياسته تجاه كورونا ويوصي بالإصغاء للعلم

بايدن يكشف سياسته تجاه كورونا ويوصي بالإصغاء للعلم

أبرز المواد
شرطة الرياض: القبض على مقيمَين تورطا في المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم

شرطة الرياض: القبض على مقيمَين تورطا في المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم

منطقة الرياض

رئيس جمهورية فنلندا يستقبل الوزير الجبير

رئيس جمهورية فنلندا يستقبل الوزير الجبير
http://almnatiq.net/?p=920095
المناطق - واس

استقبل فخامة الرئيس ساولي نينيستو رئيس جمهورية فنلندا، بمقر الحكومة في العاصمة هلسنكي اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وذلك خلال زيارة معاليه الرسمية لجمهورية فنلندا.
ونقل معاليه خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ لفخامته وحكومة وشعب الجمهورية الفنلندية، والتمنيات بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار.
‏‎وجرى خلال الاستقبال، استعراض آفاق التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

روابط ذات صلة

منظمة الصحة تزف البشرى بلقاح كورونا “الواعد”

منظمة الصحة تزف البشرى بلقاح كورونا “الواعد”
بايدن يكشف سياسته تجاه كورونا ويوصي بالإصغاء للعلم

بايدن يكشف سياسته تجاه كورونا ويوصي بالإصغاء للعلم
وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء يلتقي وزير خارجية فنلندا

وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء يلتقي وزير خارجية فنلندا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*