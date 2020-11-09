وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء يلتقي وزير خارجية فنلندا

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‏‎التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية لجمهورية فنلندا اليوم، معالي وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.