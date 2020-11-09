” المسعود ” يُطلق مبادرة نقل الطلاب والطالبات بعنوان “سجلهم لنوصلهم”

وادي الدواسر - فالح الدوسري

اطلق محافظ وادي الدواسر فهد المسعود اليوم، مبادرة نقل الطلبة والطالبات “سجلهم لنوصلهم”، التي تنفذها إدارة تعليم المحافظة بالتنسيق مع شركة “تطوير” للنقل التعليمي، بهدف مساعدة أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم الطلبة والطالبات في خدمة النقل المدرسي؛ وذلك عبر حساباتهم في نظام ” نور”.

وأطلع المحافظ على نموذج من تلك الحافلات ومدى توفر الإجراءات الاحترازية.

وتأتي المبادرة استكمالاً لتنفيذً مبادرة قدمتها شركة تطوير للنقل التعليمي على مستوى كل إدارات التعليم بالمملكة، لرفع نسب التسجيل في الخدمة “سجلهم لنوصلهم” للوصول لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين وأولياء الأمور.

كما وجهت إدارة التعليم, جميع المدارس بالإشراف والمتابعة لضمان ظهور المبادرة للمستفيدين بالشكل المطلوب؛ ونشر خططها الاستراتيجية عبر فريق عمل متخصص من أجل إنشاء النصوص الإرشادية القصيرة والإعلانية والرسائل النصية؛ وإرسالها عبر برامج وسائل التواصل الاجتماعي المعتمدة لمكتب التعليم بالسليل ومدارس التعليم العام ومراكز تنفيذ المبادرة.

