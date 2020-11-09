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شرطة الرياض: القبض على مقيمَين تورطا في المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم

شرطة الرياض: القبض على مقيمَين تورطا في المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم

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شرطة الرياض: القبض على مقيمَين تورطا في المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم

شرطة الرياض: القبض على مقيمَين تورطا في المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم
http://almnatiq.net/?p=920106
المناطق - واس

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على (مقيمَين من الجنسية البنجلاديشية في العقد الرابع من العمر)، لتورطهما بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وذلك في أحد المتاجر بوسط مدينة الرياض، وضبط بحوزتهما (1827) شريحة لعددٍ من شركات الاتصالات بالمملكة، و(3) أجهزة قارئ للبصمات و(6) أجهزة جوال، ومجموعة من الأوراق لبصمات أشخاص مجهولين، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، لإحالتهما إلى النيابة العامة .

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