بايدن يكشف سياسته تجاه كورونا ويوصي بالإصغاء للعلم

المناطق - وكالات

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، يوم الاثنين، تشكيل مجلس استشاري للتصدي لوباء كوفيد-19، داعيا الأميركيين إلى الوحدة من أجل القضاء على الجائحة.

وقال بايدن، في كلمة موجهة إلى الشعب الأميركي، إن الولايات المتحدة تحتاج إلى عمل قوي من أجل تطويق الوباء، في ظل ارتفاع الإصابات والوفيات اليومية الناجمة عن “كوفيد 19”.

وأضاف الرئيس الديمقراطي المنتخب أن التوقعات الصحية تشير إلى احتمال 200 ألف وفاة إضافية قبل التمكن من توزيع اللقاح.

وأوضح بايدن أنه عين خبراء الصحة في المجلس “حتى نطبق خطة العمل”، مضيفا أن الرؤية ستكون مستندة إلى العلم بشكل تام.

وأكد أن إدارته ستعمل على توفير الموارد الضرورية للمدارس ومراكز الرعاية الصحية حتى تعمل بفعالية، في انتظار أن يكون ثمة لقاح يتم توزيعه بشكل مجاني.

وقال بايدن “سأقوم بكل ما في وسعي حتى نحتوي الوباء ويعود الأطفال إلى مدارسهم ويتعافى الاقتصاد”.

وفي إشارة إلى الانقسام السياسي في المجتمع الأميركي، قال بايدن إنه لابد من إنهاء “التسييس” في أمور مثل إجراءات الوقاية من وباء كورونا مثل ارتداء الكمامة ومراعاة التباعد الاجتماعي.

ويشاع في الولايات المتحدة أن الديمقراطيين هم الأكثر إقبالا على ارتداء الكمامة، بينما ينفر الجمهوريون وآخرون من اليمين، من قيود التباعد وغيرها.

وشدد على أن توصيات المؤسسات الصحية في الولايات المتحدة تؤكد أهمية ارتداء الكمامة، ثم أضاف أن هذا الأمر يساعد على الوقاية بشكل كبير حتى وإن بدا خطوة بسيطة.