المجلس التعليمي يرفع الشكر والعرفان لسمو أمير منطقة تبوك

المناطق- تبوك- فايز السميري:

رفع المجلس التعليمي بمنطقة تبوك شكره وعرفانه لصاحب السمو الملكي أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز على توجيه سموه الكريم بتأمين عدد من الأجهزة اللوحية للطلاب والطالبات الذين يواصلون تعلمهم خارج منصة مدرستي بالمنطقة في جميع مراحل التعليم العام، لاستخدامها في عملية التعلم على نفقة سموه الخاصة.

جاء ذلك في مستهل الجلسة الأولى للمجلس التعليمي بالمنطقة للعام الدراسي الجاري 1442 التي عقدت صباح اليوم في قاعة الأمير فهد بن سلطان العلمية برئاسة المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك رئيس المجلس التعليمي بالمنطقة إبراهيم بن حسين العُمري، بحضور أعضاء المجلس وعبر الاتصال المرئي للأعضاء في مكاتب التعليم والإدارات النسائية.

وأكد مدير التعليم على أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك بدأت في مطلع هذا الأسبوع بتنفيذ توجيه سمو أمير المنطقة -حفظه الله- بتوزيع الأجهزة اللوحية وفق قوائم أسماء الطلاب والطالبات المعدة في إدارة التعليم

مشيراً إلى أن هذه المبادرة الكريمة جاءت لتلمس حاجات الطلاب والطالبات التعليمية، امتدادا لمتابعة سموه المستمرة وحرصه وعنايته بأبنائه الطلبة، داعيًا المولى سبحانه أن يجزل له الأجر والمثوبة ، وأن يحفظ بلادنا في ظل قيادتها الحكيمة أيدها الله.

بعد ذلك تناول المجلس عدداً من المقترحات التطويرية التي قدمها أعضاء المجلس وناقش المجلس في جلسته الأولى عدداً من أوراق العمل واتخذ بشأنها عدداً من التوصيات التي تساهم في تجويد مخرجات التعليم بالمنطقة وتعزيز مؤشرات النمو في نواتج التعلم.

من جهته أوضح أمين المجلس التعليمي موسى بن سليمان الحربي، أن المجلس بتشكيله الجديد يهدف إلى المساهمة في رفع كفاءة الأداء التعليمي بالمنطقة, واقتراح الحلول المناسبة للجوانب التعليمية بالمنطقة, وترسيخ العمل المؤسسي والعمل بروح الفريق الواحد, إضافةً إلى رفع مستوى المشاركة في صناعة القرار وتوثيق التعاون والتواصل بين القائمين على التعليم والمجتمع والجهات الحكومية ذات العلاقة, فضلاً عن التنسيق وتبادل الخبرات بين القطاعات التعليمية ونقل الخبرات والتجارب الناجحة.

يذكر أن تشكيل المجلس التعليمي بالمنطقة جاء على النحو التالي : مدير التعليم رئيساً للمجلس ونائبه المساعد للشؤون التعليمية (بنين) وعضوية المساعدة للشؤون التعليمية (بنات) والمساعد للمدرسية والمساعد للخدمات المساندة ومستشاري مدير التعليم والمشرف العام على مكتب المدير العام وعدد من مديري الإدارات ومديري مكاتب التعليم.

كما شمل التشكيل اختيار مشرف ومشرفة وقائد وقائدة من مدارس المنطقة ومعلم ومعلمة وثلاثة طلاب وثلاث طالبات، إضافةً إلى اختيار ثلاثة من أولياء أمور الطلاب في عضوية المجلس.