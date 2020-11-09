احدث الأخبار

أمطار على منطقة الباحة
منطقة الباحة
 القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 10 مخالفين بحوزتهم 12,5 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع في مدينة الرياض
منطقة الرياض
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفنلندي
أبرز المواد
 حائل تكرم المطر بـ”المطريْة”
منطقة حائل
 تأهيل اكثر من “130” من أيتام الأسر الكافلة لسوق العمل “عن بعد”
منطقة الرياض
 الأمير تركي بن طلال يرأس اجتماع اللجنة الرئيسية للدفاع المدني في عسير
منطقة عسير
 ترامب يقيل مارك إسبر ويعين مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب وزيرا للدفاع بالوكالة
أبرز المواد
 المجلس التعليمي يرفع الشكر والعرفان لسمو أمير منطقة تبوك
منطقة تبوك
 منظمة الصحة تزف البشرى بلقاح كورونا “الواعد”
أبرز المواد
 بايدن يكشف سياسته تجاه كورونا ويوصي بالإصغاء للعلم
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على مقيمَين تورطا في المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم
منطقة الرياض
 ” المسعود ” يُطلق مبادرة نقل الطلاب والطالبات بعنوان “سجلهم لنوصلهم”
منطقة الرياض
أمطار على منطقة الباحة

أمطار على منطقة الباحة

منطقة الباحة
القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 10 مخالفين بحوزتهم 12,5 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع في مدينة الرياض

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 10 مخالفين بحوزتهم 12,5 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع في مدينة الرياض

منطقة الرياض
وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفنلندي

وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفنلندي

أبرز المواد
حائل تكرم المطر بـ”المطريْة”

حائل تكرم المطر بـ”المطريْة”

منطقة حائل

الأمير تركي بن طلال يرأس اجتماع اللجنة الرئيسية للدفاع المدني في عسير

الأمير تركي بن طلال يرأس اجتماع اللجنة الرئيسية للدفاع المدني في عسير
http://almnatiq.net/?p=920120
المناطق - عسير

استعرض الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، رئيس اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة، جاهزية الجهات الحكومية من الجوانب البشرية والآلية، وتحديث خططها في حالات الأمطار والسيول والكوارث الطبيعية حسب ما ورد في الخطة العامة للدفاع المدني.
جاء ذلك خلال ترأس سموه اجتماع اللجنة بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة.

وأكد الأمير تركي بن طلال على أهمية اتخاذ كافة التدابير المناسبة لحماية الأرواح من كافة أخطار الحوادث والكوارث الطبيعية وذلك باتباع أفضل السبل والتنسيق بين الجهات المعنية لمواجهة ما قد يحدث وفق ما ورد في الخطة الوطنية لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية.

مهيبًا بدور الجهات المختصة بحسب مسؤوليات كل منهم بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشاريع الخاصة لتصريف مياه الأمطار والسيول والتأكد من تفعيل لجان المراقبة بما يضمن سلامة الجميع.

بدوره أوضح مدير عام الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء علي بن عبدالله السعوي، الاستعدادات المسبقة التي ناقشتها اللجنة والتوصيات المعتمدة التي تركزت حول مخاطر تجمع المياه وكثرة حوادث الغرق ومخاطر الآبار بكافة أنواعها الإرتوازية والمكشوفة والانهيارات أثناء هطول الأمطار ومراجعة مواقع الأعمدة ومولدات الكهرباء والضغط العالي.
فيما تناولت اللجنة وضع آلية للحد من حرائق الغابات وارتفاع معدلها والدورس المستفادة من حريقي تنومة والسودة.

روابط ذات صلة

الأمير تركي بن طلال يقدم واجب العزاء في الفقيد الشيخ محمد البشري

الأمير تركي بن طلال يقدم واجب العزاء في الفقيد الشيخ محمد البشري
أمانة منطقة عسير تُشرف على اعتماد ومتابعة عددٍ من مشاريع بلدية محايل

أمانة منطقة عسير تُشرف على اعتماد ومتابعة عددٍ من مشاريع بلدية محايل
أمين عسير يلتقي مدير عام سجون المنطقة

أمين عسير يلتقي مدير عام سجون المنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*