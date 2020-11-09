الأمير تركي بن طلال يرأس اجتماع اللجنة الرئيسية للدفاع المدني في عسير

المناطق - عسير

استعرض الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، رئيس اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة، جاهزية الجهات الحكومية من الجوانب البشرية والآلية، وتحديث خططها في حالات الأمطار والسيول والكوارث الطبيعية حسب ما ورد في الخطة العامة للدفاع المدني.

جاء ذلك خلال ترأس سموه اجتماع اللجنة بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة.

وأكد الأمير تركي بن طلال على أهمية اتخاذ كافة التدابير المناسبة لحماية الأرواح من كافة أخطار الحوادث والكوارث الطبيعية وذلك باتباع أفضل السبل والتنسيق بين الجهات المعنية لمواجهة ما قد يحدث وفق ما ورد في الخطة الوطنية لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية.

مهيبًا بدور الجهات المختصة بحسب مسؤوليات كل منهم بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشاريع الخاصة لتصريف مياه الأمطار والسيول والتأكد من تفعيل لجان المراقبة بما يضمن سلامة الجميع.

بدوره أوضح مدير عام الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء علي بن عبدالله السعوي، الاستعدادات المسبقة التي ناقشتها اللجنة والتوصيات المعتمدة التي تركزت حول مخاطر تجمع المياه وكثرة حوادث الغرق ومخاطر الآبار بكافة أنواعها الإرتوازية والمكشوفة والانهيارات أثناء هطول الأمطار ومراجعة مواقع الأعمدة ومولدات الكهرباء والضغط العالي.

فيما تناولت اللجنة وضع آلية للحد من حرائق الغابات وارتفاع معدلها والدورس المستفادة من حريقي تنومة والسودة.