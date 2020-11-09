حائل تكرم المطر بـ”المطريْة”

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أحيا أهالي منطقة حائل عادة قديمة متوارثة يقوم بها الموطنين بحائل ومدن في الشمال عند نزول المطر تتمثل في إقامة وليمة يُدعى لها الأهالي وتسمى بـ”المطرية” نسبة إلى المطر ونزوله وتعبير لشكر الله على ما أنعمهم به من خيرات.

“المطرية” عبارة عن وجبة أرز طري أبيض ويتوسطه إناء مليء بالسمن البلدي يقدر بنحو لترين ،حيث يتشارك الجميع في تناولها ويتخلل ذلك عادة حديث عن أخبار المطر ومنازله والأماكن التي وسمت ويتوقع أن تكون مكاناً لجني الكمأ (الفقع) أو رعي الأغنام.