احدث الأخبار

لجنة التقييم الآسيوية تزور منشآت الرياض
أبرز المواد
 لقاح كورونا يصعد بالبورصات الأوروبية
أبرز المواد
 أمطار على منطقة الباحة
منطقة الباحة
 القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 10 مخالفين بحوزتهم 12,5 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع في مدينة الرياض
منطقة الرياض
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفنلندي
أبرز المواد
 حائل تكرم المطر بـ”المطريْة”
منطقة حائل
 تأهيل اكثر من “130” من أيتام الأسر الكافلة لسوق العمل “عن بعد”
منطقة الرياض
 الأمير تركي بن طلال يرأس اجتماع اللجنة الرئيسية للدفاع المدني في عسير
منطقة عسير
 ترامب يقيل مارك إسبر ويعين مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب وزيرا للدفاع بالوكالة
أبرز المواد
 المجلس التعليمي يرفع الشكر والعرفان لسمو أمير منطقة تبوك
منطقة تبوك
 منظمة الصحة تزف البشرى بلقاح كورونا “الواعد”
أبرز المواد
 بايدن يكشف سياسته تجاه كورونا ويوصي بالإصغاء للعلم
أبرز المواد
لجنة التقييم الآسيوية تزور منشآت الرياض

لجنة التقييم الآسيوية تزور منشآت الرياض

أبرز المواد
لقاح كورونا يصعد بالبورصات الأوروبية

لقاح كورونا يصعد بالبورصات الأوروبية

أبرز المواد
أمطار على منطقة الباحة

أمطار على منطقة الباحة

منطقة الباحة
القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 10 مخالفين بحوزتهم 12,5 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع في مدينة الرياض

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 10 مخالفين بحوزتهم 12,5 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع في مدينة الرياض

منطقة الرياض

حائل تكرم المطر بـ”المطريْة”

حائل تكرم المطر بـ”المطريْة”
http://almnatiq.net/?p=920124
المناطق - حائل /

أحيا أهالي منطقة حائل عادة قديمة متوارثة يقوم بها الموطنين بحائل ومدن في الشمال عند نزول المطر تتمثل في إقامة وليمة يُدعى لها الأهالي وتسمى بـ”المطرية” نسبة إلى المطر ونزوله وتعبير لشكر الله على ما أنعمهم به من خيرات.
“المطرية” عبارة عن وجبة أرز طري أبيض ويتوسطه إناء مليء بالسمن البلدي يقدر بنحو لترين ،حيث يتشارك الجميع في تناولها ويتخلل ذلك عادة حديث عن أخبار المطر ومنازله والأماكن التي وسمت ويتوقع أن تكون مكاناً لجني الكمأ (الفقع) أو رعي الأغنام.

روابط ذات صلة

أمطار على منطقة حائل ‏

أمطار على منطقة حائل ‏
نائب أمير حائل يرعى حفل توقيع ثلاث مذكرات تفاهم لخدمة شباب ‏منطقة ‏حائل

نائب أمير حائل يرعى حفل توقيع ثلاث مذكرات تفاهم لخدمة شباب ‏منطقة ‏حائل
بعد انتشار مقطع فيديو له.. العميد المتقاعد: لهذا السبب فضلت العمل في الطهي

بعد انتشار مقطع فيديو له.. العميد المتقاعد: لهذا السبب فضلت العمل في الطهي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*