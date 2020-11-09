وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفنلندي

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‏‎التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية لجمهورية فنلندا، اليوم، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفنلندي السيد ميكا نيكو.

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون المشترك، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.