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أمطار على منطقة الباحة

أمطار على منطقة الباحة

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أمطار على منطقة الباحة

أمطار على منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=920143
المناطق - واس

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والمندق والقرى وقلوة والمخواة وغامد الزناد والحجرة والمراكز التابعة لها، وعديد المنتزهات بالمنطقة، سالت على أثرها عدد من الودية والشعاب وارتوت الأرض .
جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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