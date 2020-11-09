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لقاح كورونا يصعد بالبورصات الأوروبية

لقاح كورونا يصعد بالبورصات الأوروبية
http://almnatiq.net/?p=920146
المناطق - وكالات

سجّلت البورصات الأوروبية ارتفاعا كبيرا، الإثنين، في منتصف اليوم، بعد الإعلان عن لقاح “فعّال بنسبة 90 بالمئة” ضدّ كوفيد -19 ، الأمر الذي يترقبه العالم والأسواق.

وكانت شركتا “فايزر” و”بيونتيك” قد أعلنتا أن اللقاح ضد كوفيد-19 الذي تعملان على تطويره “فعّال بنسبة 90 بالمئة”، بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه.

وقالت الشركتان في بيان مشترك إنه جرى قياس “هذه الفعالية للقاح” عبر المقارنة بين عدد المشاركين الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجدّ في المجموعة التي تلقت اللقاح وعدد المصابين في مجموعة أخرى تلقت لقاحا وهميا، “بعد 7 أيام من تلقي الجرعة الثانية” و28 يوما من تلقي الجرعة الأولى.

ونحو الساعة 11 بتوقيت غرينتش، بعد إعلان الشركتين عن اللقاح، سجّلت أسواق المال الأوروبية ارتفاعا كبيرا بنسبة تفوق 5 بالمئة في باريس وفرانكفورت وميلانو وبنسبة 3,29 بالمئة في لندن.

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