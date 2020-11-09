إجراء أكثر من 41 ألف فحص إشعاعي بمستشفى الأمير محمد بن ناصر

المناطق - فضه عطيف

أظهرت إحصائية حديثة لمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان أن قسم الأشعة بالمستشفى أجرى 41992 فحصاً إشعاعياً من بداية العام الميلادي الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر.

وأوضحت الإحصائية تفاصيل الأرقام إذ بينت أن 26034 فحصاً أجريت بالأشعة السينية،

8007 بالأشعة المقطعية، و1344 بالرنين المغناطيسي، و5986 بالموجات فوق الصوتية، و179 بأجهزة الديكسا لقياس كثافة العظام، و442 فحصاً لأشعة الثدي بجهاز الماموقرام.

يذكر أن مستشفى الأمير محمد بن ناصر يُعد من أحدث المستشفيات بمنطقة جازان، ويضم مراكز متخصصة ومتقدمة مثل مركز القلب، ومركز الأورام، ومركز العيون، وتبلغ سعته السريرية 200 سرير.