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جازان .. مستشفى الملك فهد المركزي الأول على مستوى المملكة في إيصال الأدوية لمنازل المرضى

جازان .. مستشفى الملك فهد المركزي الأول على مستوى المملكة في إيصال الأدوية لمنازل المرضى

منطقة جازان

جازان .. مستشفى الملك فهد المركزي الأول على مستوى المملكة في إيصال الأدوية لمنازل المرضى

جازان .. مستشفى الملك فهد المركزي الأول على مستوى المملكة في إيصال الأدوية لمنازل المرضى
http://almnatiq.net/?p=920161
المناطق - فضة عطيف

حصد مستشفى الملك فهد المركزي بجازان المركز الأول في خدمة البريد الدوائي وذلك بالتعاون مع مؤسسة البريد السعودي وقد بلغت عدد الشحنات خلال شهر سبتمبر وأكتوبر 4763 شحنة ، كما أنه قد تم صرف عدد 60.694 وصفة طبية من خلال قسم الصيدلية منذ مطلع شهر يناير 2020 وحتى نهاية شهر أكتوبر من العام الحالي.

يذكر أن خدمة البريد الدوائي تأتي تزامناً مع الإحتياطات والتدابير الوقائية والصحية التي تقوم بها وزارة الصحة لمنع تفشي فايروس كرورنا المستجد كوفيد 19 ، حيث تم توقيع اتفاقية إيصال الأدوية لمنازل المرضى مع مؤسسة البريد السعودي لتشمل إيصال الأدوية لجميع المرضى والمراجعين في كافة محافظات منطقة جازان.

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