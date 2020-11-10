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الصحة العالمية: اللقاح قد يقلب الأمور رأساً على عقب في مارس

الصحة العالمية: اللقاح قد يقلب الأمور رأساً على عقب في مارس
http://almnatiq.net/?p=920193
المناطق - الرياض

بعد ساعات من إعلان شركتي فايزر الأميركية وبيونتيك الألمانية، ثبوت فعالية لقاح طورتاه بنسبة 90% في الوقاية من عدوى كوفيد-19، أعلنت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، أن اللقاح قد يغير الوضع الوبائي بشكل كامل بحلول مارس 2021.

وقال مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية إنه قد يتم توزيع اللقاح بين السكان الأكثر ضعفا حتى مارس 2021 ما سيغير جذريا سير الجائحة.

وأخبر بروس أيلوارد الجمعية الوزارية السنوية لمنظمة الصحة العالمية أن النتائج المؤقتة التي أُعلن عنها في وقت سابق من اليوم من تجارب اللقاح في المرحلة الثالثة لشركة فايزر كانت “إيجابية للغاية”.

كما أكدت المنظمة العالمية، أن لقاح كورونا بحاجة لـ 4.5 مليار دولار إضافية ليجهز بحلول 2021.

من جانبه، وصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس إعلان شركتي “فايزر” و”بيونتيك”، بأنه “نبأ مشجع”.

وكتب مدير المنظمة الأممية في تغريدة “نرحّب بالأنباء المشجّعة في مجال اللقاح الذي تطوّره شركتا فايزر وبيونتيك ونشيد بجميع العلماء والشركاء في العالم الذين يطوّرون أدوات جديدة آمنة وفعّالة للتغلب على كوفيد-19”.

وأعلنت شركتا “فايزر” الأميركية و”بيونتيك” البريطانية الاثنين أن اللقاح ضد كوفيد-19 الذي تعملان على تطويره “فعّال بنسبة 90%”، وذلك بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه.

كما أوضحت أن الحماية من الفيروس التاجي تتحقق بنسبة عالية بعد 28 يوماً من أخذ الجرعة الأولى، وتكتمل بعد أسبوع فقط من الجرعة الثانية.

وقالت الشركتان في بيان مشترك إنه جرى قياس “هذه الفعالية للقاح” عبر المقارنة بين عدد المشاركين الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجدّ في المجموعة التي تلقت اللقاح وعدد المصابين في مجموعة أخرى تلقت لقاحاً وهمياً، “بعد سبعة أيام من تلقي الجرعة الثانية” و28 يوماً من تلقي الجرعة الأولى.

بدوره، أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بـهذا النبأ السار”. وكتب في تغريدة على تويتر بعد دقائق من إعلان الشركتين عن الأمر، “البورصة تسجّل ارتفاعاً كبيراً، لقاح في الطريق قريبًا. فعال بنسبة 90٪ حسب تقارير. نبأ سار!”.

يأتي هذا بينما سجل الوباء حصيلة جديدة بحسب آخر الاحصاءات، بلغت 50 مليون مصاب حول العالم.

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