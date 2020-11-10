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مدير “ناسا” يعلن أنه سيتنحى قبل أن يتولى بايدن منصبه

مدير “ناسا” يعلن أنه سيتنحى قبل أن يتولى بايدن منصبه
http://almnatiq.net/?p=920210
المناطق_متابعات

أعلن مدير وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” جيم بريدنستاين، أنه سيتنحى من منصبه قبل أن يتولى المرشح الديمقراطي جو بايدن منصبه رئيسا

وقال بريدنستاين في مقابلة مطولة مع مجلة “أفييشن ويك” إن إدارة بايدن ستحتاج إلى رئيس للوكالة “يثق” به الرئيس القادم، مضيفا أنه لم يكن ذلك الشخص

وأضاف: “السؤال الصحيح هنا هو ما الذي يخدم مصلحة “ناسا” بصفتها وكالة، وما هو في مصلحة برنامج الاستكشاف الأمريكي؟ لذلك، ما تحتاجه هو شخص له علاقة وثيقة برئيس الولايات المتحدة. أنت بحاجة إلى شخص تثق به الإدارة، بما في ذلك مكتب الإدارة والميزانية، ومجلس الفضاء الوطني ومجلس الأمن القومي، وأعتقد أنني لن أكون الشخص المناسب لذلك في الإدارة الجديدة”

يذكر أنه تم تعيين بريدنستاين أواخر عام 2017 من قبل الرئيس دونالد ترامب

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