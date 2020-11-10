احدث الأخبار

ماذا يحدث في أرمينيا.. رئيس الأركان يلتقي قادة المعارضة والأحزاب السياسية
أبرز المواد
 وزير التعليم يؤكد على أهمية عمل تقويمات أسبوعية في منصة «مدرستي»
أبرز المواد
 «المياه» توضح مدى إمكانية تركيب أكثر من عداد للفيلا الواحدة
أبرز المواد
 مدير “ناسا” يعلن أنه سيتنحى قبل أن يتولى بايدن منصبه
أبرز المواد
 الجواب نعم والتفاصيل مثيرة.. هل تؤثر اضطرابات إثيوبيا على سد النهضة؟
أبرز المواد
 تحرك لفتح «حفرة الموت» بالموصل..تضم نحو ألفي جثة لمدنيين قتلهم تنظيم «داعش»
أبرز المواد
 خلال 24 ساعة: 11 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في البرازيل
أبرز المواد
 الأرصاد: هطول أمطار غزيرة بالشمالية وحائل والقصيم والجوف ومكة
أبرز المواد
 مجلس الأمن والدفاع السوداني يعرب عن قلقه بشأن الأحداث في إثيوبيا
أبرز المواد
 المعارضة التركية: أردوغان يدير الدولة كشركة عائلية
أبرز المواد
 شاهد أول رحلة ركاب في العالم داخل كبسولة “هايبرلوب”
أبرز المواد
 لإنهاء الحرب.. أرمينيا توقّع اتفاقاً مع أذربيجان
أبرز المواد
ماذا يحدث في أرمينيا.. رئيس الأركان يلتقي قادة المعارضة والأحزاب السياسية

ماذا يحدث في أرمينيا.. رئيس الأركان يلتقي قادة المعارضة والأحزاب السياسية

أبرز المواد
وزير التعليم يؤكد على أهمية عمل تقويمات أسبوعية في منصة «مدرستي»

وزير التعليم يؤكد على أهمية عمل تقويمات أسبوعية في منصة «مدرستي»

أبرز المواد
«المياه» توضح مدى إمكانية تركيب أكثر من عداد للفيلا الواحدة

«المياه» توضح مدى إمكانية تركيب أكثر من عداد للفيلا الواحدة

أبرز المواد
مدير “ناسا” يعلن أنه سيتنحى قبل أن يتولى بايدن منصبه

مدير “ناسا” يعلن أنه سيتنحى قبل أن يتولى بايدن منصبه

أبرز المواد

وزير التعليم يؤكد على أهمية عمل تقويمات أسبوعية في منصة «مدرستي»

وزير التعليم يؤكد على أهمية عمل تقويمات أسبوعية في منصة «مدرستي»
http://almnatiq.net/?p=920222
المناطق_الرياض

نوه معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بالرعاية والدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع التعليم ،وتوفير الإمكانات كافة لضمان استمرار الرحلة التعليمية عن بُعد بكفاءة وجودة عالية

وقال معاليه خلال اللقاء الذي جمعه اليوم مع منسوبي الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف : إن تأكيد المنظمات والهيئات التعليمية الدولية على نجاح النموذج السعودي في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد من خلال منصة مدرستي والتعليم عن بُعد في قنوات عين التعليمية وقناة عين التعليمية على اليوتيوب ؛ يمثّل بداية مرحلة تاريخية في مسيرة التعليم بالمملكة؛ وقصة نجاح كُتبت بجهود كوادر وطنية مخلصة لوطنها

وأشار معالي وزير التعليم إلى أهمية إعداد اختبارات معيارية على مستوى إدارات التعليم لقياس وتسديد الفاقد التعليمي، والتواصل الدائم والتغذية الراجعة الدورية بين الأسرة والمدرسة والمشرفين والمعلمين لوضع خطط التطوير والتحسين، كذلك أهمية أن تكون هناك تقويمات أسبوعية في منصة مدرستي لرفع مستوى نواتج التعلّم

وأبان الدكتور آل الشيخ أن الهيكل التنظيمي والدليل التنظيمي لإدارات التعليم والتنظيم العام الذي سيتم اعتماده قريباً؛ سيضمن المزيد من الحوكمة، والكفاءة التشغيلية، والفاعلية المستدامة لمخرجات التعلّم، كاشفاً عن اكتمال بعض المشروعات التعليمية الرائدة في مستقبل التعليم، منها مشروع تطوير مسارات المرحلة الثانوية، ومنصة الاختبارات التحصيلية والقدرات والميول، والاختبارات الدولية، ومنصة قادة المستقبل التي تشكل فرصة للمؤهلين لشغل المراكز القيادية

وتطرق إلى الأدوار التي يؤديها الإشراف التربوي، كمحرك مؤثر وفاعل في تحسين العملية التعليمية، مبيناً أن رحلة المشرف التربوي في زيارة المدرسة تتم مراجعتها الآن بهدف تحسينها وتجويدها، لتترك الأثر المنشود على المعلم والمدرسة

روابط ذات صلة

ماذا يحدث في أرمينيا.. رئيس الأركان يلتقي قادة المعارضة والأحزاب السياسية

ماذا يحدث في أرمينيا.. رئيس الأركان يلتقي قادة المعارضة والأحزاب السياسية
«المياه» توضح مدى إمكانية تركيب أكثر من عداد للفيلا الواحدة

«المياه» توضح مدى إمكانية تركيب أكثر من عداد للفيلا الواحدة
مدير “ناسا” يعلن أنه سيتنحى قبل أن يتولى بايدن منصبه

مدير “ناسا” يعلن أنه سيتنحى قبل أن يتولى بايدن منصبه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*