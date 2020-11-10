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الأخضر يدشن معسكر الرياض بحصة تدريبية استعدادًا لجامايكا

الأخضر يدشن معسكر الرياض بحصة تدريبية استعدادًا لجامايكا

أبرز المواد

الأخضر يدشن معسكر الرياض بحصة تدريبية استعدادًا لجامايكا

الأخضر يدشن معسكر الرياض بحصة تدريبية استعدادًا لجامايكا
http://almnatiq.net/?p=920236
المناطق_الرياض

دشّن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء أمس الاثنين تدريباته ضمن المعسكر الإعدادي الذي يُقام حاليًا في مدينة الرياض تزامنًا مع أيام FIFA في شهر نوفمبر الحالي، خلال الفترة من 9 17 نوفمبر الحالي، والذي يأتي في إطار الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023

وأجرى لاعبو الأخضر الحصة التدريبية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد ، والتي بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير، قبل أن ينفذ تمارين الاستحواذ على الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين التسديد على المرمى

ويواصل المنتخب السعودي تدريباته اليوم الثلاثاء في تمام السابعة مساءً على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام

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