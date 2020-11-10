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روسيا والصين ترفضان تهنئة بايدن لهذه الأسباب

روسيا والصين ترفضان تهنئة بايدن لهذه الأسباب
http://almnatiq.net/?p=920246
المناطق_الرياض

أعلنت روسيا والصين أنهما لن يهنئا الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن حتى يتم إعلان النتيجة رسميًّا؛ في الوقت الذي تدفقت فيه رسائل التهنئة للرئيس المنتخب، من معظم رؤساء دول العالم.

وقالت بكين إنها تنتظر النتيجة، ولن تستعجل في تهنئة بايدن بالفوز؛ مشيرة إلى أن النتيجة النهائية للانتخابات لم تُحسم بعد.

وذكر متحدث باسم وزير الخارجية الصيني، وانغ وينبين: “عَلِمنا بفوز بايدن؛ لكن نتيجة الانتخابات ستحدد بموجب القوانين والآليات المعمول بها في الولايات المتحدة”.

من جانبها قالت موسكو إن الحكومة الروسية لا تعترف بفوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات الرئاسية 2020.

وقال المتحدث باسم الرئاسة ديمتري بيسكوف: إنه ما دامت هناك إجراءات قانونية قائمة؛ فإن موسكو تعتقد أن أفضل شيء في الوقت الراهن هو انتظار النتيجة الرسمية للانتخابات.

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