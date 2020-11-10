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عالم فيروسات سعودي يعلق على لقاح «فايزر» المضاد لكورونا: مبشر جدًا
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المناطق_الرياض

أكد أستاذ علم الفيروسات المساعد بجامعة جازان، د. عبدالله القيسي البرفيسور، لـ«عاجل»، أن إعلان شركة «فايزر» الأمريكية بالتعاون مع شركة «بايونتك» الألمانية، أمرًا مبشرًا، واصفًا إياه بانتصار للعلم ولشهور من الأبحاث المضنية للتوصل لعلاج فعال لوباء فيروس كورونا المستجد. وكانت الشركة قد أعلنت نتائج أولية لفعالية لقاحها الذي يعتمد على تقنية «RNA»؛ لتدريب جسم المناعة ضد البروتين الخارجي لفيروس كورونا، والتي وصلت كفاءته حسب النتائج الأولية لأكثر من ٩٠٪؜ بعد أخذ جرعتين من اللقاح، ومن المنتظر أن تعلن الشركة نتائج نهائية خلال شهر. وقال الدكتور القيسي إن هناك شركات أخرى سوف تعلن قريبًا نتائج مشابهة ومتوقع أن ينتهي العام بأكثر من لقاح ذي كفاءة عالية للحماية من عدوى كوفيد١٩، وأضاف: «ربما تكون المشكلة الوحيدة القادمة هي تصنيع عدد جرعات كافية لتلقيح أكبر عدد من البشر حول العالم، وهو ما سيتطلب قدرات تصنيعية هائلة وقد يستغرق عدة أشهر من الآن». من جانبه، قال د. فرحان العنزي إن إعلان فايزر اليوم إن تقاريرها الأولية حول الدراسة التي أجرتها شركة فايزر بالتعاون مع بايو ان تيك على ٤٣,٥٠٠ شخص في ٦ دول تقول أن اللقاح أعطى مناعة بنسبة تفوق ٩٠٪ حتى الآن وأن هذه النسبة قد ترتفع بعد اكتمال البحث. وأشار إلى أن ذلك يجعل لقاح فايزر هو الأفضل (كنتيجة مناعية) حتى إن يتم إعلان الشركات الأخرى عن نتائجها. وأضافت شركة فايزر أنه لم يتم تسجيل مضاعفات أو آثار جانبية تذكر في المجموعة التي تلقت اللقاح.

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