فاوتشي: أميركا قد تبدأ توزيع لقاح كورونا قبل نهاية العام

المناطق_وكالات

استقبل الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية، نبأ لقاح للوقاية من فيروس كورونا تطوره شركة فايزر باعتباره “أمراً عظيماً”. وقال إن الولايات المتحدة قد يكون لديها جرعات لقاح جاهزة قبل نهاية العام.

وفي مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية، قال فاوتشي إنه يعتقد أنه سيبقى في منصبه الحالي في الوقت الراهن وليس لديه نية لترك موقعه.

وانتقد الرئيس دونالد ترمب الدكتور فاوتشي علنا، ولم يتحدث إليه منذ أوائل أكتوبر على حد قول فاوتشي.