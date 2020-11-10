خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده

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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده
http://almnatiq.net/?p=920266
المناطق_الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس أنجي دودا رئيس جمهورية بولندا، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

من جانبه، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لفخامة الرئيس أنجي دودا رئيس جمهورية بولندا، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده. وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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