أمير القصيم: فتح آفاق الاستثمار يعطي أبناء الوطن فرصة لتقديم ما لديهم للتنمية

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، على أن ما يتلقاه أبناء الوطن من حرص ودعم حكومتنا الرشيدة ـ أيدها الله ـ عبر إنشاء المشاريع الاستثمارية التنموية ، وتوفير العديد من الفرص الوظيفية لهم , مشيراً سموه إلى أن شباب وفتيات الوطن هم ثروته وهم أمله بعد الله سبحانه.

وقال : لا يمكن أن نحصل على فرص وظيفية كافيه مالم يكن هناك فتح لمجالات الاستثمار, وعلينا بذل المزيد من الجهود من قبل كافة القطاعات بالمنطقة لخلق العديد من الفرص الوظيفية كونها مجالات قادرة على استيعاب الوظائف لأبناء الوطن.

وأضاف سموه : أن فتح آفاق الاستثمار في القطاع الخاص والشركات والمجمعات يسهم في إعطاء الشباب والفتيات فرصة ليقدموا مالديهم من قدرة على البناء والتنمية, لافتاً الانتباه إلى أن توفير الفرص الوظيفية لأبناء هذه البلاد يعود بالخير لهذا الوطن ، مبيناً على أن لجنة التنسيق الوظيفي ، التي أسست عام 1432هـ ، وأسهمت في توفير 7000 وظيفة هي بذرة خير ومبادرة لتوفير الوظائف لأبناء المنطقة من خلال توحيد جهود الجهات المعنية.

وأوضح سمو الأمير فيصل بن مشعل أن توطين الوظائف جانب مهم للمواطنة ومالم يتم إيجاد فرص عمل مناسبة لأبناء الوطن فلا يمكن أن تتعمق المواطنة التي يفتخر بها كل مواطن سعودي, ونعمل ليلاً نهاراً بتوجيهات القيادة ـ أيدها الله ـ على هذين الملفين كونهما أهم ملفين يستشعر الإنسان الأمانة فيهما, مؤكداً على أن ما تحقق بالمنطقة من منجزات لم يكن ليتحقق لولا فضل الله ثم تعاون كافة الزملاء مسؤولي القطاعات ذات العلاقة, ومن مقام وزارة الداخلية التي شجعت وحفزت على بذل المزيد بعد تعميمها تجربة منطقة القصيم على كافة مناطق المملكة.

جاء ذلك في كلمة سموه خلال جلسته الأسبوعية مع المواطنين اليوم بقصر التوحيد بمدينة بريدة , بحضور أصحاب المعالي والفضيلة ووكلاء الإمارة ومسؤولي القطاعات الحكومية والأمنية , والمقامة بعنوان “التوطين وأثره في الاقتصاد الوطني” يلقيها عميد كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة القصيم الدكتور نصار بن صالح النصار ، تناول في مستهلها على أن الدولة ـ أيدها الله ـ سعت إلى التعزيز من أهداف التوطين لرفع من معدلات توظيف السعوديين في جميع قطاعات الاقتصاد المحلي , وتقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية, وتوفير وإعادة استثمار الدخل الذي يتسرب من الاقتصاد الوطني على شكل تحويلات للخارج من العمالة الأجنبية.

وأوضح الدكتور النصار أن الأموال التي يتم تحويلها تؤثر على النمو الاقتصادي للوطن على المدى البعيد, وتقلل من الاستهلاك والاستثمار في الاقتصاد, كاشفاً أن الدولة ـ أيدها الله ـ اهتمت بخطط التنمية الاقتصادية عبر وضع برامج طموحة لسعودة وتوطين الوظائف وإيجاد عمل لكل مواطن عبر وضع العديد من التشريعات وبرامج بناء القدرات والدعم والمشتملة على برامج نطاقات ودعم التوظيف وتحسين العلاقة التعاقدية , وحافز وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وتمهير ومنصة دروب وغيرها من البرامج التي ساهمت في رفع كفاءة سوق العمل وتحسين الإنتاجية الوطنية وتطوير برامج التدريب.

بعد ذلك أوضح أمين عام برنامج التوطين بإمارة القصيم أحمد بن علي المشيقح على أن الجهود التي قدمتها إمارة المنطقة بقيادة سمو أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة العليا للتوطين, ساهمت في إطلاق العديد من المبادرات وخفض نسبة البطالة بالمنطقة من 12,7 لعام 2018 إلى 5,2 في عام 2020م, عبر العديد من البرامج والملتقيات.

وأشار المشيقح إلى أن ملتقى فرصتي ساهم بمشاركة 90 جهة حكومية وتوفير 2018 وظيفة , و 46 دورة تدريبية , و112 ورشة عمل , استفاد منها 3412 مستفيد ومستفيدة, و1371 فكرة مستخرجة من ورش العمل , وأن مبادرة نوافذ الأمل ساهمت في خدمة 4000 مستفيد ومستفيدة , ومبادرة داعم استفاد منها 5467 مواطن ومواطنة بالمنطقة.

عقب ذلك شارك العديد من الحضور بطرح مداخلاتهم حول التوطين وجهود الدولة ومنذ تأسيسها لتعزيز السعودة والتوطين , وخدمة الشباب والفتيات على مستوى المملكة والمنطقة تجاه توفير العديد من الوظائف في القطاعين العام والخاص.