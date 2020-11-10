عملة “أردوغان” تتراجع مجددا أمام الدولار

عملة “أردوغان” تتراجع مجددا أمام الدولار

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عملة “أردوغان” تتراجع مجددا أمام الدولار

عملة “أردوغان” تتراجع مجددا أمام الدولار
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المناطق_الرياض

تراجعت الليرة التركية مجددا أمام الدولار، مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بعدما كانت قد عوضت بعض الخسائر التي منيت بها مؤخرا.

وجرى تداول العملة التركية عند 8.32 ليرة للدولار، بحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، وبذلك تكون العملة الأمريكية قد صعدت بنسبة 3.12%.

ووفقا لموقع “بلومبرغ” تراجعت الليرة التركية الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي إلى 8.58 أمام الدولار، وهبطت بنسبة 30% أمام العملة الأمريكية هذا العام.

وعقب هذا التراجع أصدرت الرئاسة التركية قرارا يقضي بإقالة محافظ البنك المركزي، مراد أويصال، من منصبه وتعيين ناجي آغبال، رئيس إدارة الاستراتيجية والموازنة بالرئاسة، خلفا له.

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