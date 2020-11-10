بلدية البدع تنفذ جولات تفتيشية على المنشآت الغذائية والمطاعم 

المناطق_علي العميري

نفذت بلدية البدع جولات تفتيشية ورقابية على عدد من المنشآت الغذائية والمطاعم بالمحافظة ، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات ذات العلاقة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والمحلات التجارية .

وأوضح رئيس البلدية سعيد بن خليل السعيد أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية على فترتين صباحية ومسائية من خلال مراقبي البلدية بهدف مراقبة المحلات التجارية المعنية ببيع المواد الغذائية داعياً جميع المواطنين والمقيمين للتعاون بما يضمن الالتزام بتطبيق تلك الاجراءات بالإبلاغ عن المخالفة بالاتصال على الرقم 940