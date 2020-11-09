أمانة الشرقية تقيم ملتقى فعاليات اليوم العالمي للجودة تحت عنوان: “إيجاد القيمة للعميل” الخميس القادم

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يفتتح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير, يوم الخميس القادم الموافق 12/11/2020م، ملتقى فعاليات اليوم العالمي للجودة، وذلك عبر العرض الافتراضي المرئي عن بعد, بحضور رئيس الجمعية الأمريكية للجودة بالمملكة العربية السعودية المهندس أحمد الملحم، ومدير مركز الأعمال بفرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية وعضو هيئة التدريب بالمعهد الاستاذ محمد الحسين، والوكلاء ومدراء العموم ورؤساء البلديات.

وتهدف الأمانة من إقامة ملتقى اليوم العالمي للجودة، الذي تنفذه الإدارة العامة للجودة الشاملة بالأمانة تحت عنوان “إيجاد القيمة للعميل ” والتي ستتضمن العديد من المحاضرات في مجال الجودة، والتعريف بأهمية الجودة وآلياتها وأسس ومفاهيم تطبيقها لموظفي أمانة المنطقة الشرقية والمستفيدين من خدماتها، ونشر ثقافة الجودة وزيادة الوعي بأهميتها وتطبيق معاييرها في مختلف الأعمال الإدارية والتنفيذية، إضافة إلى توزيع وعرض بعض اللوحات الالكترونية بالأمانة وتوزيع المواد التوعوية على الشبكة الداخلية للأمانة والوسائل الإعلامية وبعض منصات التواصل الاجتماعي.

وتحرص أمانة المنطقة الشرقية على اقامة مثل هذه الملتقيات السنوية، والتي تسعى من خلاله إلى تحقيق العديد من الأهداف والرؤى في منظومة العمل داخل الأمانة حتى تصل إلى مستوى متقدم من رضى المستفيد وتحقيق الأهداف بمستويات عالية من الجودة، حيث أنجزت الأمانة خلال العام المنصرم عدداً من المهام والمبادرات في سبيل تحقيق أهدافها في رحلة الجودة والتميز المؤسسي، حيث حصلت الأمانة على شهادات للجودة في مجال نظام إدارة الجودة، والأمن السيبراني واستمرار الأعمال في تجديد شهادات جودة تم الحصول عليها في سنوات سابقة واعتماد منهجية الحصول على شهادات الجودة مستقبلاَ وحوكمة هذه العملية مع إدارات الأمانة كاملة.

كما بدأت بموجبة تطبيق نظام الآيزو9001 على جميع إدارات الأمانة خلال السنوات الثلاث القادمة والتي تهدف إلى تطبيق عناصر التميز المؤسسي للكوادر البشرية والإدارات والبلديات بالاعتماد على معايير التميز التي ينعكس على رفع مستوى جودة الأداء وخفض التكاليف من خلال تأكيد الجودة، ونشر ثقافة الجودة وزيادة الوعي بأهمية تطبيقها، لكي تصبح ثقافة وممارسة يومية لتحقيق التميز المؤسسي والإبداع، للوصول إلى أعلى مستويات في خدمة رضا المستفيد.